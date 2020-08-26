Білоруські діджеї, яких арештували за пісню "Перемен", виїхали до Литви
Раніше в Білорусі на 10 діб заарештували звукорежисерів Влада Соколовського та Кирила Галанова. Причиною арешту стало те, що вони ввімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на провладному концерті. Після звільнення діджеї виїхали до Литви.
Посольство Литви запропонувало звукорежисерам Владу Соколовському та Кирилу Галанову допомогу 6 серпня, одразу після затримання, повідомляє Delfi.lt.
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Коли нас випустили з ЦІП, посольство знову з нами зв'язалося. Ми вирішили скористатися запропонованою допомогою,
– розповів Соколовський.
Діджей зізнався, що боїться надовго потрапити до білоруської в'язниці.
Звукорежисери прибули до Литви 22 серпня. За день до цього Соколовського доставили до центрального апарату МВС. У пресслужбі відомства заявили, що "з ним поговорили, і він пішов".
До слова, у Литві наразі перебуває головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська.
Що відомо про причину арешту діджеїв
- Влад Соколовський і Кирило Галанов включили "Перемен" на провладному концерті в Мінську незадовго до виборів президента.
- 7 серпня їх заарештували на 10 діб.
- Білоруси зібрали для них понад 30 тисяч доларів.
- Діджеї пообіцяли віддати частину зібраних грошей постраждалим від силовиків.
Дивіться відео акції в Мінську
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Головне про протести у Білорусі
- Масштабні протести у Білорусі розпочалися ввечері 9 серпня та тривають досі.
- Люди почали виходити на вулиці своїх міст, аби висловити протест проти фальсифікацій на президентських виборах. Перемогу на них начебто здобув Олександр Лукашенко, втім, демонстранти з цим незгодні.
- ОМОН від самого початку мирних протестів жорстоко розганяв та затримував активістів. До них застосовували насилля і після затримання. В хід силовики пускали кийки, гумові кулі, світло-шумові гранати. У деяких випадках застосовували навіть бойові патрони.
- У Білорусі офіційно підтвердили загибель чотирьох осіб під час акцій протестів, але правозахисники кажуть: жертв свавілля правоохоронців більше.
- З 11 серпня у країні стартував загальнонаціональний страйк.
- Опозиція створила Координаційну раду, мета якої забезпечити мирну передачу влади в країні.
- Влада країни вважає діяльність Координаційної ради опозиції незаконною.