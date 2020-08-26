Раніше в Білорусі на 10 діб заарештували звукорежисерів Влада Соколовського та Кирила Галанова. Причиною арешту стало те, що вони ввімкнули пісню Віктора Цоя "Перемен" на провладному концерті. Після звільнення діджеї виїхали до Литви.

Посольство Литви запропонувало звукорежисерам Владу Соколовському та Кирилу Галанову допомогу 6 серпня, одразу після затримання, повідомляє Delfi.lt.

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Коли нас випустили з ЦІП, посольство знову з нами зв'язалося. Ми вирішили скористатися запропонованою допомогою,

– розповів Соколовський.

Діджей зізнався, що боїться надовго потрапити до білоруської в'язниці.

Звукорежисери прибули до Литви 22 серпня. За день до цього Соколовського доставили до центрального апарату МВС. У пресслужбі відомства заявили, що "з ним поговорили, і він пішов".

До слова, у Литві наразі перебуває головна конкурентка Олександра Лукашенка на виборах Світлана Тихановська.

Що відомо про причину арешту діджеїв

Влад Соколовський і Кирило Галанов включили "Перемен" на провладному концерті в Мінську незадовго до виборів президента.

7 серпня їх заарештували на 10 діб.

Білоруси зібрали для них понад 30 тисяч доларів.

Діджеї пообіцяли віддати частину зібраних грошей постраждалим від силовиків.

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