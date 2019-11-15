Білоруські компанії постачають продукцію бойовикам під виглядом гуманітарної допомоги

Вп'яте за останні тижні вантажні автомобілі з написом "Гуманітарна допомога з Російської Федерації" прибули в окупований Луганськ.

У міністерстві з надзвичайних ситуацій РФ повідомили, що відправили в ОРДЛО 600 тонн дитячих продуктових наборів, які містять молочні суміші та дитячі консерви.

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За інформацією місцевих джерел ГІ " Права Справа", у продуктових наборах була номенклатура товарів білоруських виробників молочної та сокової продукції, зокрема: ВАТ "Савушкін продукт". Асортимент підприємства – 200 найменувань натуральної молочної та сокової продукції. З листопада 2001 року молочна продукція підприємства реалізується під товарним знаком "Савушкін продукт". Асортиментний портфель компанії представлений брендами: "Савушкін", "Брест-Литовський".

Свого часу повідомлялося, що в супермаркетах "республік" реалізується продукція ВАТ "Березовський сироробний комбінат" (торговий бренд – "Берізка") і ВАТ "Рогачевський МКК". Постачання продукції підприємства у прикордонні з неконтрольованою територією України райони РФ здійснюється через структури компанії ТОВ "Юніком". За інформацією місцевих джерел, на окупованих територіях Луганської області, реалізацією продукції підприємства займається комерційна структура "Луганськпродлогістика".

У жовтні вантажівки з "гуманітарним конвоєм" на території окупованих районів Донбасу були зафіксовані 17, 24 та 31 числа.

Так, 24 жовтня вантажівки російського МНС доставили у Луганськ 181,5 тонн вантажу. В його складі, крім продуктових наборів для дітей у віці від одного до 3-х років, було 13,3 тонн медикаментів та медичного обладнання.



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Серед медикаментів була продукція білоруського ВАТ "Борисовський завод медичних препаратів". Відкрите акціонерне товариство "Борисовський завод медичних препаратів" – виробник та експортний лікарських засобів широкого спектру дії. Завод розташований у місті Борисов Мінської області. Входить у структуру департаменту фармацевтичної промисловості РБ.



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Нагадаю, що розпорядженням № 9775-1.3/2.0/17-14 від 16.05.2014 Державної служби України з лікарських засобів заборонено реалізацію, зберігання та застосування лікарського засобу ВАЛЕРІАНИ ЕКСТРАКТ, серії 1530711, виробництва Відкритого акціонерного товариства "Борисовський завод медичних препаратів", Республіки Білорусь.

Посол України в Білорусі Ігор Кизим в інтерв'ю "Білоруським новинам" попередив, якщо білоруські компанії безпосередньо постачають продукцію бойовикам, то проти них будуть впроваджені санкції.

Ми намагатимемося зробити все, щоб ці санкції були введені Євросоюзом теж. Потрібно розуміти, що працюють не тільки дипломати – працюють спецслужби. І в разі наявності відповідної інформації, таким підприємствам буде закритий український ринок – це 100%,

– запевнив український дипломат.

Варто зазначити, що за оцінками експертів, до 30% товарів народного вжитку в окупованих районах Луганської і Донецької областей – білоруські.

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