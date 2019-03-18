Білоруські журналісти не прийшли на прес-конференцію російського посла щодо анексії Криму

У Білорусі журналісти недержавних ЗМІ не прийшли на прес-конференцію, організовану російським послом Михайлом Бабичем, щодо 5 річниці анексії Криму.

Такий вчинок вони пояснили тим, що не хочуть, аби їхні читачі трактували їх участь у такому заході як підтримку окупації Росією Криму. Про це інформує euroradio.fm.

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Так, редакції білоруських ЗМІ заявили, що вирішили утриматися від участі в заході, зваживши всі плюси і мінуси.

Ми наголошуємо, що це рішення ні в якому разі не означає ігнорування посла Росії або відсутність інтересу до його позиції. Ми готові зустрітися з паном послом в форматі прес-конференції або окремих інтерв'ю на тему білорусько-російських відносин. Однак, з огляду на заявлену тему прес-конференції, ми не хочемо, щоб присутність наших журналістів там було витлумачено нашими читачами, як підтримка однієї з позицій щодо подій в Криму в 2014 році,

– мовиться в офіційній заяві недержавних білоруських ЗМІ.

Під нею підписалися головні редактори п’яти білоруських видань: "Європейського радіо для Білорусі", БелаПАН, "Нашої Ниви", "Народної волі" і TUT.BY.

Додамо, що посла Росії в Білорусі Михайла Бабича у 2016 році Кремль призначив своїм послом в Україні. Проте офіційний Київ відхилив це призначення через окупацію Криму і Донбасу. Окрім того, зараз білоруська опозиція вимагає витурити цього дипломата з країни через його заяви стосовно об'єднання Білорусі з Росією. Так, Бабич звинуватив президента Білорусі Олександра Лукашенка у формуванні образу "РФ – це ворог". А також розкритикував його неготовність до об'єднання з Росією (йдеться про Союзну державу) та супротив виконання Союзного договору, як того вимагає Москва.

Зазначимо, що 18 березня у Росії відзначають 5 річницю "приєднання Криму до своєї території". З нагоди річниці анексії окупований півострів збирається відвідати президент РФ Володимир Путін.

Що відомо про анексію Криму Росією?Наприкінці лютого 2014 року перекинуті з Росії та кримських баз Чорноморського флоту РФ війська окупували Кримський півострів. Оскільки російські військові були без розпізнавальних знаків, у народі їх назвали "зеленими чоловічками".



16 березня 2014 року на території АР Крим пройшов псевдореферендум про статус півострова, організований Кремлем. За сфальсифікованими результатами цього "голосування" Росія включила Крим до свого складу.



Ні Україна, ні Євросоюз, ні США не визнали результатів референдуму та вважають, що Росія анексувала Крим.