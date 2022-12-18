Про це повідомили в Міноборони Білорусі. Техніка надійшла до військ радіоелектронної боротьби збройних сил Білорусі, передає 24 канал.

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Яка техніка надійшла до Білорусі

Як зазначають, військову техніку отримав 228 окремий полк радіоелектронної боротьби, який розташований у місті Полоцьк Вітебської області.

Також нові зразки військових машин передали 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби у місті Борисів Мінської області.

За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", військам Білорусі передали не менше 6 одиниць техніки серед якої:

станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6".

пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ.

станція Р-327 "Квітка".

комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ".

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