Про це повідомили в Міноборони Білорусі. Техніка надійшла до військ радіоелектронної боротьби збройних сил Білорусі, передає 24 канал.
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Яка техніка надійшла до Білорусі
Як зазначають, військову техніку отримав 228 окремий полк радіоелектронної боротьби, який розташований у місті Полоцьк Вітебської області.
Також нові зразки військових машин передали 10 окремому батальйону радіоелектронної боротьби у місті Борисів Мінської області.
За інформацією моніторингової групи "Беларускі Гаюн", військам Білорусі передали не менше 6 одиниць техніки серед якої:
- станція перешкод УКХ зв'язку Р-934УМ2 "Гроза-6".
- пункт управління підрозділами радіоелектронної боротьби Р-330КБ.
- станція Р-327 "Квітка".
- комплекс радіомоніторингу та придушення УКХ-зв'язку "Щит МДМ".
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