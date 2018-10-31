Більш ніж 1 200 одиниць столичного громадського транспорту мають доступ до WiFi, – Кличко

Більше 1 200 одиниць міського громадського транспорту обладнані безпровідними точками доступу до інтернет-мережі.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив під час відкриття Kyiv Smart City Forum 2018, йдеться на сайті партії.

"1 211 одиниць міського громадського транспорту обладнані безпровідними точками доступу до інтернет-мережі", – зазначив Кличко. Також в столиці облаштовано 11 локацій з безкоштовним доступом до WiFi. Це парк імені Тараса Шевченка; станції метро "Золоті Ворота", "Палац Спорт", "Майдан Незалежності", "Палац "Україна". А також доступ до мережі є на Михайлівській, Софіївській, Контрактовій та Поштовій площах; біля НСК "Олімпійський" та в районі Фунікулеру.

Іншими елементами транспортної smart-інфраструктури Києва Кличко назвав GPS-трекери, встановлені на комунальному пасажирському транспорті та комунальній техніці, аби відстежувати маршрути пересування відповідного транспорту на окремому сайті. Так, на комунальному пасажирському транспорті Києва встановлено 1,2 тисячі GPS-трекерів. 665 GPS-трекерів встановили на комунальну спецтехніку, в тому числі на снігоприбиральну.

Для зручності пасажирів громадського транспорту частину зупинок у столиці вже обладнали інформаційними табло, на яких сповіщається про час прибуття транспорту.

"В Києві на зупинках працюють 83 табло, що інформують про час прибуття громадського транспорту. До кінця цього року ми плануємо обладнати такими табло ще 70 зупинок громадського транспорту в столиці", – сказав Кличко.

Також міський голова назвав успішною роботу проекту "Безпечне місто", який втілюють для безпеки киян, контролю роботи комунальних служб, контролю і управління трафіком в місті.

За словами Кличка, у Києві в рамках загальноміської системи відеоспостереження вже працює 6 800 камер. Зокрема, сьогодні в столиці є камери з функцією розпізнавання облич, номерів автомобілів. Інформацією з камер користуються і правоохоронні органи. Мер відзначив, що чимало злочинів уже розкрито в Києві завдяки проекту "Безпечне місто".

Kyiv Smart City Forum відбувається вже втретє. Цього року на форум зібралися понад 1200 учасників та гостей, зокрема, міські голови і представники адміністрацій українських міст, IT-спільнота, представники бізнесу, експерти і громадські діячі. Заплановано виступи 50 найцікавіших іноземних та українських спікерів. Також на форумі працює 6 тематичних секцій, де тривають виступи формату Short Talks. Гості форуму можуть відвідати Smart Expo Zone та LOUNGE ZONE.