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ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ОЛЕГ СЕНЦОВ УКРАЇНІ – 27

Більше 11 мільойнів доларів: OG перемогли на The International 2018

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Aegis of Chempions
Aegis of Chempions / motgame

У Ванкувері (Канада) завершився восьмий чемпіонат світу з Dota 2 – турнір з найбільшим призовим фондом у історії кіберспорту.

Європейська команда OG перемогла PSG.LGD з Китаю у фінальній серії з п'яти ігор та завоювала Aegis of Chempions (Егіду Чемпіонів) і 44% від загального призового фонду, що склав майже 25,5 доларів США. Віце-чемпіони отримають більше 4 мільйонів.

Імена чемпіонів: Anathan "ana" Pham, Topias "Topson" Taavitsainen, Sébastien "Cebs" Debs, Jesse "JerAx" Vainikka, Johan "N0tail" Sundstein (капітан).

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Це був, мабуть, найкращий турнір, який я бачив у своєму житті, – відреагував тренер української команди Natus Vincere Олександр ХВОСТ Дашкeвич

OG – чемпіони TI8

Ніхто зі складу OG раніше не були переможцями The International. Окрім здобуття звання чемпіонів, команда вставонила декілька світових рекордів. Наприклад, вони пройшли найдовший турнірний шлях (від відкритих регіональних кваліфікацій до Егіди).


Результати усіх матчів плей-офф The International 2018

Підсумки The International 2018:

1 місце: OG — 11,2 мільйони доларів США;
2 місце: PSG.LGD — 4,1 мільйони;
3 місце: Evil Geniuses — 2,7 мільйони;
4 місце: Team Liquid — 1,8 мільйони;
5-6 місця: Virtus.pro та Team Secret — по 1,1 мільйони;
7-8 місця: VGJ.Storm та Optic Gaming — по 636 тисячі;
9-12 місця: Vici Gaming, Team Serenity, Winstrike Team та Mineski — по 382 тисячі;
13-16 місця: TNC Predator, VGJ.Thunder, Fnatic и Newbee — по 127 тисячі;
17-18 місця: Invictus Gaming и paiN Gaming — по 64 тисячі.

The International 2018 проходив на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) з 15 по 25 серпня. У 2019 році турнір відбудеться в Mercedes-Benz Arena (Шанхай, Китай).

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Теги: Кіберспорт Новини спорту
Джерело: 24 Канал
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