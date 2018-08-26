На The International 2018 перемогла команда з Європи OG та здобула понад 11 мільйонів доларів

У Ванкувері (Канада) завершився восьмий чемпіонат світу з Dota 2 – турнір з найбільшим призовим фондом у історії кіберспорту.

Європейська команда OG перемогла PSG.LGD з Китаю у фінальній серії з п'яти ігор та завоювала Aegis of Chempions (Егіду Чемпіонів), отримавши 11,2 мільйона доларів – це 44% від загального призового фонду, що склав майже 25,5 мільйона американської валюти. Віце-чемпіони отримають більше ніж 4 мільйони.

Імена чемпіонів: Anathan "ana" Pham, Topias "Topson" Taavitsainen, Sébastien "Cebs" Debs, Jesse "JerAx" Vainikka, Johan "N0tail" Sundstein (капітан).

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Це був, мабуть, найкращий турнір, який я бачив у своєму житті, – відреагував тренер української команди Natus Vincere Олександр ХВОСТ Дашкeвич

OG – чемпіони TI8

Ніхто зі складу OG раніше не були переможцями The International. Окрім здобуття звання чемпіонів, команда вставонила декілька світових рекордів. Наприклад, вони пройшли найдовший турнірний шлях (від відкритих регіональних кваліфікацій до Егіди).



Результати усіх матчів плей-офф The International 2018

Підсумки The International 2018:

1 місце: OG — 11,2 мільйона доларів США;

2 місце: PSG.LGD — 4,1 мільйона;

3 місце: Evil Geniuses — 2,7 мільйона;

4 місце: Team Liquid — 1,8 мільйона;

5-6 місця: Virtus.pro та Team Secret — по 1,1 мільйона;

7-8 місця: VGJ.Storm та Optic Gaming — по 636 тисячі;

9-12 місця: Vici Gaming, Team Serenity, Winstrike Team та Mineski — по 382 тисячі;

13-16 місця: TNC Predator, VGJ.Thunder, Fnatic и Newbee — по 127 тисячі;

17-18 місця: Invictus Gaming и paiN Gaming — по 64 тисячі.

The International 2018 проходив на Rogers Arena (Ванкувер, Канада) з 15 по 25 серпня. У 2019 році турнір відбудеться в Mercedes-Benz Arena (Шанхай, Китай).

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