Більше 200 автівок стоять у чергах на КПВВ Донбасу

У контрольних пунктах в’їзду-виїзду, що на лінії розмежування в районі проведення Операції об’єднаних сил, вранці 23 червня на в’їзд та виїзд перебували понад 200 автівок.

Про це інформує Держприкордонслужба.

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"Майорське" – 0/60; "Мар’їнка" – 0/50; "Новотроїцьке" – 20/30; "Гнутове" – 40/10,

– йдеться у повідомленні.

У ДПСУ підкреслили також зменшення пасажиро-транспортного потоку в усіх контрольних пунктах в’їзду-виїзду в порівнянні з попередньою добою.

Загалом через КПВВ прослідувало 44,3 тисячі осіб та 6 тисяч транспортних засобів: "Майорське" – 10220 осіб та 1180 транспортних засобів; "Мар’їнка" – 9305 осіб та 2050 транспортних засобів; "Новотроїцьке" – 9395 осіб та 1785 транспортних засобів; "Гнутове" – 4685 осіб та 985 транспортних засобів; "Станиця Луганська" – 10655 осіб.