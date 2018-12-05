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      Понад 2 тисяч українців захворіли на кір за тиждень: дані МОЗ

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      В Україні збільшується кількість захворювань на кір
      В Україні збільшується кількість захворювань на кір / ulvovi.info

      За останній тиждень (27.11-04.12) на кір захворіли 2 384 людини — 741 дорослий і 1 603 дитини (на 11,5% більше ніж минулого тижня).

      Про це повідомили у Центрі громадського здоров'я МОЗ України.

      Читайте також: У Польщі українське немовля госпіталізували з симптомами кору

      Загалом з початку 2018 року в Україні на кір захворіли 44 386 людей (16 593 дорослих та 27 793 дитини).У загальних цифрах найвищі показники у Львівській (загалом 9 533 людини: 2 697 дорослих і 6 836 дітей), Івано-Франківській (4 571 людина: 1 225 дорослих і 3 346 дітей), Закарпатській (4 147 людей: 846 дорослих та 3 301 дитина), Тернопільській (2 854 людини: 971 дорослий і 1 883 дитини), Одеській (2 643 людини: 1 322 дорослих і 1 321 дитина) областях та в Києві (2 625 людей: 1 591 дорослий і 1 034 дитини).

      Зазначимо, що з початку року від ускладнень кору померли 15 осіб (4 дорослих і 11 дітей).

      Наголошуємо, що єдинний спосіб, який захищає від хвороби – це вакцинація, тому наполегливо рекомендуємо не нехтувати здоров'ям своїх дітей і провести процедуру.


      Кір в Україні 2018: симптоми у дітей та дорослих

      Що таке кір?Небезпечне і дуже заразне вірусне захворювання, ліків від якого не існує, а ускладнення цієї хвороби можуть призвести до смерті. Діти і дорослі, які не отримали профілактичне щеплення, перебувають у зоні ризику. Захистити від хвороби може тільки вакцинація.

      Більше новин, що стосуються лікування, медицини, харчування, здорового способу життя та багато іншого – читайте у розділі Здоров'я.

      Теги: Медицина Здоров'я Лікування Міністерство охорони здоров’я Кір
      Джерело: Здоров'я 24
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