Більше 300 військових та 20 одиниць техніки: РФ проводить в окупованому Криму військові навчання
В анексованому Росією Криму в навчаннях артпідрозділів ЧФ РФ беруть участь більш ніж 300 військових і понад 20 одиниць техніки.
Про це інформує прес-служба Чорноморського флоту Росії.
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Там вказують, що "на одному з полігонів Кримського півострова відбуваються планові заходи бойової підготовки артилерійських підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту в зимових умовах».
Екіпажі самохідних артилерійських установок, розрахунки гаубичної артилерії і мінометні підрозділи відпрацьовують дії з приготування артилерійських установок до бою і підготовки до стрільби, здають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.
Під час тренувань задіяно розрахунки безпілотних літальних апаратів (БЛА), які вдосконалюють свої навички з виявлення цілей і коригування вогню, а також відпрацьовують взаємодію з розрахунками різних видів артилерії для їх ефективного застосування,
– повідомляє прес-служба.
Загалом у заходах на полігоні задіяно більш як 300 військовослужбовців і понад 20 одиниць техніки, зокрема й самохідні артилерійські установки САУ "Нона-С", самохідні гаубиці "Гвоздика", а також міномети "Піднос" і "Сани".
Нагадаємо, наприкінці 2018 року Росія почала масово стягувати військову техніку на територію окупованого півострова. Так, 9 січня у Чорне море увійшов ракетний есмінець Північного флоту Росії. Він прямував до одного з портів окупованого Криму. Такий бойовий корабель у цих водах зафіксували вперше з часів окупації Криму.
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