19:48
12 січ 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Путін та яйця. Шпигун-артилерист
      Вєсті Кремля
      19:25, сьогодні
      Вєсті.UA. Жир: Сюрприз під ялинку. Релігійна отвєточка Ляшка
      Вєсті.UA
      18:48, сьогодні
      На які дурощі "Укрзалізниця" спускає мільйони: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 11 січня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Українські музичні кліпи. Частина 1
      Згадати все
      12:18, сьогодні
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ТОМОС ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 КІР ДЖЕФФ БЕЗОС

      Більше 300 військових та 20 одиниць техніки: РФ проводить в окупованому Криму військові навчання

      199 Читать новость на русском
      Росія проводить у Криму військові навчання
      Росія проводить у Криму військові навчання / Фото з вільних джерел

      В анексованому Росією Криму в навчаннях артпідрозділів ЧФ РФ беруть участь більш ніж 300 військових і понад 20 одиниць техніки.

      Про це інформує прес-служба Чорноморського флоту Росії.

      Читайте також: Військовий літак США полетів до окупованого Криму

      Там вказують, що "на одному з полігонів Кримського півострова відбуваються планові заходи бойової підготовки артилерійських підрозділів армійського корпусу Чорноморського флоту в зимових умовах».

      Екіпажі самохідних артилерійських установок, розрахунки гаубичної артилерії і мінометні підрозділи відпрацьовують дії з приготування артилерійських установок до бою і підготовки до стрільби, здають нормативи з інженерного обладнання, маскування і зміни вогневих позицій.

      Під час тренувань задіяно розрахунки безпілотних літальних апаратів (БЛА), які вдосконалюють свої навички з виявлення цілей і коригування вогню, а також відпрацьовують взаємодію з розрахунками різних видів артилерії для їх ефективного застосування,
      – повідомляє прес-служба.

      Загалом у заходах на полігоні задіяно більш як 300 військовослужбовців і понад 20 одиниць техніки, зокрема й самохідні артилерійські установки САУ "Нона-С", самохідні гаубиці "Гвоздика", а також міномети "Піднос" і "Сани".

      Нагадаємо, наприкінці 2018 року Росія почала масово стягувати військову техніку на територію окупованого півострова. Так, 9 січня у Чорне море увійшов ракетний есмінець Північного флоту Росії. Він прямував до одного з портів окупованого Криму. Такий бойовий корабель у цих водах зафіксували вперше з часів окупації Криму.

      Теги: Новини України Новини Росії Зброя Новини політики Анексія Криму Новини Криму
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      сьогодні , 19:24 Красиві привітання на Старий Новий рік у прозі та віршах
      23286
      Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС
      сьогодні , 19:00 Напередодні Brexit: як британці ганяються за паспортами ЄС
      Борис Немировський 352
      Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      сьогодні , 17:02 Российские заводы выживают или доживают без украинских двигателей
      Злой Одессит 1565
      За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      сьогодні , 17:00 За що насправді сплачують податки заробітчани, студенти та пенсіонери
      Віталій Шабунін 616
      6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      сьогодні , 16:07 6 текстів щедрівок для дітей українською мовою
      42076
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня 2018 , 09:33
      Аксьонов пообіцяв Криму швидкий перехід на рублі
       11 березня 2014 , 08:10
      Перша громада УПЦ МП на Миколаївщині перейшла до Православної церкви України
       11 січня , 19:42
      Хоффенхайм – Шахтар та інші матчі 1-го туру ЛЧ: де рахунок не по грі, якщо аналізувати очікувані голи xG
       20 вересня 2018 , 20:21
      Шахтар та Динамо сьогодні дізнаються суперників у плей-офф Ліги Європи
       17 грудня 2018 , 09:40
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук