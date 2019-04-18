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      Більше читатимуть та збережуть зір: у Таджикистані пояснили, чому підняли ціни на інтернет

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      Подорожчення цін на Інтернет у Таджикистані
      Подорожчення цін на Інтернет у Таджикистані / Фото з відкритих джерел

      У Таджикистані почнуть діяти нові тарифи, майже вдівічі дорожі, на стільниковий зв’язок і мобільний інтернет.

      У Службі зв’язку Таджикистану вважають, що раптове подорожчання тарифів на Інтернет піде громадянам на користь, повідомляє "Радіо Свобода".

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      Заступник голови Служби зв'язку країни Ілхом Атоєв сказав, що "з підвищенням цін на інтернет люди будуть грамотно користуватися ним. Будуть менше гратися і псувати свій зір, будуть берегти своє здоров’я. Люди почнуть спілкуватися один з одним, читати книги".

      Зверніть увагу на молодь – голови опущені, завжди сидять в інтернеті. Вони нічого не розуміють, вони заходять у віртуальний світ і назад не повертаються. Люди почнуть спілкуватися один з одним, читати книги,
      – наголосив Ілхом Атоєв.

      З 18 квітня в Таджикистані починають діяти нові тарифи на стільниковий зв’язок і мобільний інтернет, майже вдвічі вищі від тих, які діяли раніше: 63 сомоні (6,7 долара) замість 30-35 сомоні (3,5 долара) за 1 гігабайт.

      У антимонопольній службі країни рішення про підвищення тарифів назвали правильним. Керівництво операторів зв’язку відмовляється від інтерв'ю, зазначаючи, що нові тарифи говорять за себе самі.

      При цьому, протягом останніх років у Таджикистані посилюється контроль над мобільним зв’язком. У 2018 році влада заборонила продаж смартфонів без сертифікату від державної Служби зв’язку, а вартість сім-карт збільшилася до 250 сомоні (26,5 долара). Також є нові правила для оформлення сім-карт – на біометричні паспорти з дактилоскопічними даними громадян.

      У Службі зв'язку пояснили це заходами "із запобігання тероризму й екстремізму".

      Зазначимо, що напередодні Держдума РФ ухвалила закон про "забезпечення безпечного і сталого функціонування" інтернету на території Росії. Згідно з цим законом, російська влада зможе контролювати точки з'єднання інтернету в країні.

      blog_ava
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      Теги: Таджикистан Мережа
      Джерело: 24 канал
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