Більше чверті населення Швейцарії становлять іноземці

Наразі кількість іноземців у Швейцарії складає більше чверті населення країни. Однак, за останніми даними, кількість новоприбулих іммігрантів знижується.

Про це повідомило видання The Local.

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Зазначається, що наприкінці 2018 року загальна кількість населення Швейцарії складала 8,48 мільйона людей серед яких 2,13 мільйона іноземних громадян, які становлять 25,1 відсотка всіх жителів країни.

Понад половина іноземних жителів Швейцарії народилися в країні або прожили тут не менше десяти років.

Переважна кількість іноземців у Швейцарії – європейці. Найбільшу групу в країні становлять італійці, потім німці та португальці.

Кількість нових мігрантів у країні поступово зменшується. Наразі приблизно 171 тисяча іноземців переїхали до Швейцарії. У порівнянні з 2016 роком цей показник менший на 20 тисяч.