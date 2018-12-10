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      Більше людей приїжджає до Львова, ніж виїжджає. Цього хочу досягти для всієї України, – Садовий

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      Президент України може бути тільки один. А от об'єднання демократичних сил до парламентських виборів – цілком можливе.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів лідер партії "Самопоміч" Андрій Садовий.

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      За його словами, питання об'єднання до виборів у Раду обговорювалося і з Гриценком, і з Вакарчуком, і з "Демальянсом". "Вважаю, що має бути створена велика і потужна команда, яка повинна перемагати на парламентських виборах і брати більшість у Раді", – наголосив політик.

      Президентська ж кампанія починається у січні 2019. Ми всі розуміємо, що кампанії часто ламають усі рейтинги. Тож я налаштований іти і перемагати,
      – сказав Андрій Садовий.

      У розмові торкнулися теми потрапляння Львова, мером якого є Андрій Садовий, до чільної сотні рейтингу найпривабливіших туристичних міст Європи. До слова, Львів не лише посів 80 сходинку, а й став першим українським містом, який потрапив до цього престижного списку.


      Протягом п'яти років з 2012 до 2017 років Львів піднявся у рейтингу на 51 сходинку

      Садовий повідомив, що вважає Львів взірцевим містом для України, а розвиток індустрії туризму – одним із найважливіших своїх завдань: "Торік ми прийняли приблизно 2 мільйони 900 тисяч туристів. У середньому турист перебував у Львові два з половиною дні та витрачав 85 доларів. Разом це – 17 мільярдів гривень. Кошти, які інвестуються в економіку міста, розвивають малий та середній бізнес, створюють тисячі робочих місць".

      Я хочу, щоб така ж динаміка була в усій Україні. Щоб у рейтингу, де зараз тільки Львів, були й Київ, Одеса, Полтава та інші міста. У Львові багато молодих людей починають свою трудову діяльність саме у сфері туризму. Більше людей приїжджає до Львова, ніж виїжджає. Цього я хочу досягти і для всієї України,
      – наголосив мер Львова.

      Нагадаємо, раніше 24 кнал писав, що п'ять найбільших компаній Євросоюзу змагатимуться за право будівництва сміттєпереробного комплексу у Львові, а переможець буде відомий за два місяці. В Україні, до слова, львівський комплекс має стати першим подібним.

      Теги: Новини України Андрій Садовий Президентські вибори 2019 Новини Львова Самопоміч
      Джерело: 24 канал
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