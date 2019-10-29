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      24 Канал Програми Актуальне інтерв'ю
      РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК СИТУАЦІЯ У ЗОЛОТОМУ ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ДИФТЕРІЯ В УКРАЇНІ

      Більше нагадує піар-акцію, ніж бажання захищати територію, – експерт про добровольців у Золотому

      Актуальне інтерв'ю 155 Читать новость на русском

      Про розведення військ у Петрівському Донецької області і у Золотому Луганської області, про домовленості з Росією та про перебування добровольців під Золотим – в ефірі 24 каналу військвий експерт Олександр Сурков.

      Про розведення військ

      – Розведення військ на таку дистанцію виправдане. Про це говорили вже давно, ще до цієї влади. Інше питання – як буде виконано розведення ворожою стороною. Тобто те, що нашим там прикажуть чи пояснюють – це так. Проте чи виконає свої умови та сторона. На жаль, нинішня адміністрація досі вірить, що з ними можна домовитися.

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      – Весь досвід з 2013-2014 року показує, що це домовленості з Росією не вартують паперу і чорнил. Завжди все порушується, знаходяться способи обійти. Тому треба подивитися, якщо після цього нічого не відбудеться, то я не вважаю це капітуляцією, а просто зниження напруги в певному районі. Погано це чи добре в цілому? Покаже час.

      – Попробували, відійшли і зайшли(про спробу розведення військ у 2016 році – "24"). Були ситуації, коли стримували обстріли. Я розмовляв тоді з керівником Генерального штабу Віктором Муженком, який розповів, що він особисто добу підтримував припинення вогню, здається, у 2016 році під Авдієвкою. Робилося це з єдиною ціллю – надати чітку картинку для Гааги та ОБСЄ. Тоді йшли обстріли й потрібно було показати наші мирні наміри та небажання стріляти. Тоді це вдалося.

      Варто уваги: У команди Зеленського немає ніяких далеких кроків щодо Донбасу, – військовий експерт

      – Тобто, таке періодично проводиться і треба дивитися, якщо та сторона абсолютно проігнорує всі наші ініціативи, то з цим треба закінчувати. А продовження – це вихід на капітуляцію. Якщо ні – дивитимемося на подальші кроки влади.

      Про перебування добровольців під Золотим

      – У мене, судячи з мого досвіду, є сумніви, що ті, хто там знаходиться щось можуть робити. Тобто, приїхали активісти, знаходилися в 1-1,5 кілометрах від зони дій, переговорили з президентом, і за заявою начальника поліції, вони здали зброю. На мій погляд, це все ж більше нагадує піар-акцію, ніж бажання захищати територію.

      Що відомо про добровольців у Золотому?

      • На початку жовтня ветерани бойових дій на Донбасі прибули Золоте. Вони пояснили, що залишатимуться там до тих пір, поки керівництво України офіційно не відмовиться від ідеї відведення військ і формули Штайнмаєра. або до повернення ЗСУ на позиції в разі, якщо відведення все ж відбудеться.
      • Зеленський пояснював, що йому розповіли місцеві жителі, нібито "група озброєних людей оселилася на околиці у приватному будинку", чим неабияк перелякала людей.
      • Натомість у Командуванні Об’єднаних сил, зі свого боку, заявили, що ці люди не мають жодного стосунку до українського силового блоку та перебувають у Золотому зі зброєю незаконно.
      • За інформацією МВС України, 27 жовтня зброю, яка перебувала в розпорядженні учасників акції проти розведення військ, була вивезена із Золотого.

      Як це коментують самі добровольці?

      Після розмови з президентом Володимиром Зеленським добровольці з Золотого заявили, що український президент віддав наказ їх звідти вибити. Вони ж, зі свого боку, наголошують, що нікуди із Золотого не підуть – залишатимуться там у будь-якому разі.

      Чи мають добровольці піти з Золотого? – дивіться опитування 24 каналу

      розведення військ
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      Варто зазначити, що розведення сил у Золотому і Петрівському – одна з умов для проведення саміту у нормандському форматі. Внаслідок розведення українські військові мали б відійти на відстань, яка дозволила б одразу повернутися назад у разі порушення домовленостей з боку проросійських бойовиків.

      Що відомо про розведення військ у Золотому:

      • розпочалося воно о 12:00 29 жовтня та триватиме 3 дні;
      • розведення відбувається з обох сторін – на один кілометр від позицій;
      • представники Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ вже підтвердили початок розведення сил і засобів у Золотому-4;
      • на підтвердження старту розведення у Золотому вони запустили сигнальні ракети;
      • ветерани-добровольці, що перебувають у Золотому, заявили, що розведення тут у жодному разі не можна проводити, оскільки обстріли тут не припиняються.

      Зауважимо, що 30 червня завершилося розведення сил і засобів на узгодженій ділянці в Станиці Луганській. У результаті відбулися демонтаж передових фортифікаційних споруд і розмінування, також бойовики прибрали кілька бетонних блоків на ділянці розведення.

      blog_ava
      У Мінську погодили розведення сил в Петрівському
      сьогодні
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      Автор: Ольга Грамчук
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Розведення військ Україна – Росія Ситуація у Золотому
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