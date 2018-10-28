Більше не Джек-Горобець: Джонні Деппа не взяли у продовження "Піратів Карибського моря"

Голлівудському акторові Джонні Деппу, який був головним героєм у франшизі "Піратів Карибського моря", відмовили в участі перезапуску проекту. Причиною такого рішення став вік актора.

Про це повідомляють на The Daily Mail.

Зі слів сценариста кінострічки Стюарта Бітті, кіностудію Disney не влаштовує вік актора, – в червні Деппу виповнилося 55 років. Також через низькі касові збори попередньої частини франшизи, творці "Піратів" планують повністю змінити концепт нового фільму.

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Додамо, що скандальний Джонні Депп зіграв Капітана Джека Горобця у всіх п'яти частинах серії "Піратів Карибського моря", яка принесла студії Disney близько чотирьох мільярдів доларів. Актора навіть одного разу номінували на премію "Оскар" за роль в першій частині франшизи у 2004 році.

Також варто нагадати, що в Джонні Деппа останнім часом все погано складається як у кінокар’єрі, так і в особистому житті. Після гучного скандалу на фоні розлучення з актрисою Ембер Хьорд, яка звинувачувала актора у домашньому насильстві, в Деппа почались фінансові проблеми та скандали через пиятику в знімальних павільйонах.