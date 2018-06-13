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Більше, ніж ви могли уявити: у Facebook розповіли, які дані про користувачів збирає соцмережа

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Свідчення Марка Цукерберга
Свідчення Марка Цукерберга / tjournal

Конгрес США опублікував лист представників Facebook, в якому перераховуються джерела інформації, яку соцмережа збирає про своїх користувачів.

У листі керівництво компанії надало письмові відповіді на питання, які Марк Цукерберг не зміг або не встиг прокоментувати під час слухань в американському парламенті.

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Згідно з документом, "Фейсбук" відстежує:

- час, частоту і тривалість дій у вікні з вкладкою соцмережі (в тому числі, відкриті і у фоновому режимі);

- покупки на сторонніх сайтах;

- встановлені в браузері користувача плагіни;

- руху миші на пристрої користувача;

- використання камери, вбудованої в додаток Facebook;

- метадані фотографій (в тому числі, час і місце зйомки);

- встановлені на пристрої користувача додатки;

- імена і типи файлів на пристрої користувача;

- ідентифікатори з ігор, додатків та інших облікових записів;

- доступне місце на диску пристрою користувача;

- контакти з адресної книги користувача;

- у випадку з Android-пристроями – журнал дзвінків і історію SMS;

- найближчі до користувача точки доступу Wi-Fi і стільникового зв'язку;

- інформацію мобільних і стаціонарних провайдерів через комп'ютери, телефони, зв'язані телевізори та інші пристрої в мережі;

- про рівень заряду пристрою користувача;

- про параметри та дозволах на пристрої користувача;

- інформацію та фотографії інших користувачів, а також частоту взаємодії і спілкування з ними.

Нагадаємо, у березні стало відомо про витік даних із приватних профілів у Facebook. Жертвами стали близько 50 мільйонів сторінок. Доступ до цих даних отримала приватна компанія з аналізу даних Cambridge Analytica (CA).

Теги: Техно Інтернет Новини політики Новини США Facebook Марк Цукерберг
Джерело: 24 Канал
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