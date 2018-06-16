Більше політичних вбивств, більше хаосу: академік заявив, що Кремль проти України готує терор

Упродовж наступного року в Україні зросте не лише кількість злочинів, а й кількість політичних убивств, що у підсумку буде направлено на чинну владу. Таким чином, Росія хоче продемонструвати, що може робити на нашій території все, що захоче.

Таку думку висловив колишній радник Президента України, екс-секретар РНБО, директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України Володимир Горбулін, передає "Дзеркало тижня".

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Так, за його словами, наразі Кремль піднімає ставки і, схоже, готує рік терору – проти мирних регіонів, проти вразливих цільових груп, в тому числі і дітей.

"Більше смертей, більше політичних вбивств, більше хаосу та тривоги – все це у підсумку направлено на чинну владу, з якої, безумовно, і основний попит", – підкреслює він.

Щоправда, водночас академік додає, що завжди будуть поруч "конструктивні політики", які запропонують "помиритися" та "закінчити безглузду війну".

Заради них все і затівається. Заради страху українських громадян і невизначеності. Показати, що Росія може робити на нашій території все, що захоче. Що її неможливо перемогти. Але це можливо. Не тут і не зараз, але можливо. Головне – не боятися, як говорив свого часу Папа Римський Іоанн Павло II борцям з російським комунізмом. Комунізму вже немає. Не буде і російського режиму. Але наш успіх залежить не тільки від цього, але і від нашої згуртованості, наявності проривних пріоритетів і чітких стратегій їхнього досягнення,

– підкреслив Горбулін.