12:40
16 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
26°C
26°C 17°C
  • неділя
    28°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    27°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Постійні клієнти Путіна. Опа Джигурда!
Вєсті Кремля
22:57, 15 червня
Вєсті.UA. Стриптизер для Тимошенко. Російський послід на "Інтері"
Вєсті.UA
21:43, 15 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

Більше політичних вбивств, більше хаосу: академік заявив, що Кремль проти України готує терор

628 Читать новость на русском
Горбулін прогнозує рік терору в УКраїні з боку Кремля
Горбулін прогнозує рік терору в УКраїні з боку Кремля / Соцмережі

Упродовж наступного року в Україні зросте не лише кількість злочинів, а й кількість політичних убивств, що у підсумку буде направлено на чинну владу. Таким чином, Росія хоче продемонструвати, що може робити на нашій території все, що захоче.

Таку думку висловив колишній радник Президента України, екс-секретар РНБО, директор Національного інституту стратегічних досліджень, академік НАН України Володимир Горбулін, передає "Дзеркало тижня".

Читайте також: СБУ оприлюднила розмови організаторів "вбивства" Бабченка – Германа та Пивоварника

Так, за його словами, наразі Кремль піднімає ставки і, схоже, готує рік терору – проти мирних регіонів, проти вразливих цільових груп, в тому числі і дітей.

"Більше смертей, більше політичних вбивств, більше хаосу та тривоги – все це у підсумку направлено на чинну владу, з якої, безумовно, і основний попит", – підкреслює він.

Щоправда, водночас академік додає, що завжди будуть поруч "конструктивні політики", які запропонують "помиритися" та "закінчити безглузду війну".

Заради них все і затівається. Заради страху українських громадян і невизначеності. Показати, що Росія може робити на нашій території все, що захоче. Що її неможливо перемогти. Але це можливо. Не тут і не зараз, але можливо. Головне – не боятися, як говорив свого часу Папа Римський Іоанн Павло II борцям з російським комунізмом. Комунізму вже немає. Не буде і російського режиму. Але наш успіх залежить не тільки від цього, але і від нашої згуртованості, наявності проривних пріоритетів і чітких стратегій їхнього досягнення,
– підкреслив Горбулін.

Теги: Україна – Росія Новини Росії Війна на Донбасі війна Новини України Новини політики
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
сьогодні, 12:06 Запрет на полеты дронами – одна из худших европейских практик
Ілля Кенігштейн 373
Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
сьогодні, 11:15 Перший скандал, ведмідь-шоу і проукраїнські матрьошки– нефутбольні цікавинки ЧС-2018
744
Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
сьогодні, 11:00 Кто такой Сорос и почему его боятся украинские чиновники и олигархи
Сергій Фурса 555
В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
сьогодні, 08:40 В Луганске 1937-й год – постоянные доносы, аресты без причин...
Ольга Черненко 842
Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
15 червня, 23:00 Окозамилювання справ суддівських: хто може завалити формування Антикорупційного суду
Роман Маселко 292
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук