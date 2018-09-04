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Більше трильйона: Гройсман озвучив, скільки назичили "попередники"

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Прем'єр-міністр Володимир Гройсман
Прем'єр-міністр Володимир Гройсман / 24 Канал

З 2005-го року по 2013-й рік Україна запозичила зовні майже 50 мільярдів доларів.

Про це під час першого після літніх канікул пленарного засідання Верховної Ради заявив з парламентської трибуни прем’єр-міністр Володимир Гройсман.

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З 2005-го року по 2013-й рік Україна запозичила зовні майже 50 мільярдів доларів – це 1 трильйони 300 мільярдів гривень,
– сказав голова уряду.

За його словами, тільки на обслуговування цих боргів щороку Україна повинна витрачати один оборонний бюджет України.

"Ми маємо врешті-решт у середньостроковій перспективі позбутись зовнішніх боргів країни. Не мій уряд їх брав, не більша частина цього парламенту і українці точно ні в чому не винні, що за них приймали такі рішення", – заявив Володимир Гройсман, киваючи на політику "попередників".

Наприкінці серпня прем’єр-міністр повідомляв, що за 5 років Україна повинна скерувати на обслуговування зовнішнього боргу 33 мільярди доларів.

Теги: Гроші Новини України Верховна Рада Володимир Гройсман Боргова криза
Джерело: 24 Канал
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