Більшість американців підтримує посилення санкцій проти РФ, – результати опитування

Близько 62% американців підтримують дії Вашингтону щодо посилення обмежувальних заходів проти Росії. Такими є результати телефонного опитування, яке провели у США.

Відповідне соцопитування провели ABC News і Washington Post.

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68% американців підтримують посилення заходів проти Росії. Четверо із десяти висловлють дуже сильну підтримку. Таку думку поділяють 74% демократів, 68% республіканців, а також незалежні експерти,

– йдеться у результатах дослідження.

Незважаючи на таку шалену підтримку санкцій, 52% респондентів вважають, що Дональду Трампу та Володимиру Путіну слід зустрітися для налагодження американо-російських відносин.

Відомо, що у телефонному опитуванні взяли участь 1002 повнолітніх громадяни США. Його проводили з 8 по 11 квітня 2018 року.



Результати опитування серед американців показали: більшість громадян США підтримує санкції проти РФ

Нагадаємо, 6 квітня США запровадили персональні санкції проти наближених до президента Росії Володимира Путіна олігархів. У переліку опинилось 38 російських багатіїв.

Найбільше з російських товстосумів постраждав Олег Дерипаска. Президент України Петро Порошенко заявив, що Україна теж має намір запровадити санкції проти російських олігархів, аналогічні до тих, що ввели раніше США.