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Більшість громадян не розуміють, що відбулось у банківській системі – експерт

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Гроші
Гроші

Експерт Реанімаційного пакету реформ Тарас Козак запевнив, що більшість громадян не розуміють, що відбулось з банківською системою за останні чотири роки.

Про це він заявив в прямому ефірі 24 Каналу.

За словами експерта, два роки тому було страшно віддавати гроші у банки, адже вони щотижня падали та виводились із ринку. В 2015 році, коли була страшенна криза на Сході, долар був по 30 гривень. Не вистачало грошей ні на армію, ні на газ, ні на закупівлю медикаментів.

Золотовалютні резерви були лише 5 мільярдів доларів. Сьогодні вони нараховують понад 18 мільярдів. З того часу минуло 3 роки. Долар коливається в рамках 25-28 гривень, і є доволі стабільним. Банківська система – надійна, адже півроку банки не виводились із ринку примусово, тобто не було банкрутств,
– запевнив експерт.

Як стверджує Тарас Козак, бюджет країни наразі виконується з невеличким дефіцитом в рамках узгоджених з Міжнародним валютним фондом. "Макрофінансова стабілізація – це таке словосполучення, яке є дуже важливим для наших партнерів та інвесторів. Сьогодні макрофінансова стабільність досягнута", – прокоментував експерт.

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Експерт впевнений, що банківська справа і фінансовий сектор – це дуже складно, і треба бути професіоналом, аби розбиратися у тому, що відбувається в економіці країни.

Коли всі вважали, що все добре: долар по 8 і він стоїть. Люди були щасливі. Насправді, вже тоді накопичились величезні проблеми, дисбаланс у нашій економіці. Економістам було зрозуміло, що долар тримається на позначці 8 тільки тому, що його тримають ціною вбивства економіки і ціною спалення золотовалютних резервів. Золотовалютні резерви, які були до 30 мільярдів – зникли всі. Ми жили просто на штучному диханні,
– розповів Тарас Козак.

На думку експерта, після того, як вигнали Януковича і його команду та припинили тримати курс, економіка повернулася в той стан, якій їй належить. Коли Україна втратила Донбас, а це 30 відсотків від нашого експорту, – гривня стала слабкіша. Адже менше доларів надходило в країну.

Громадяни не дуже це розуміють. Вони екстраполюють. Гадають, те, що було вчора-позавчора має бути завтра. Ні, ситуація змінилася.

Теги: Гроші НБУ Реформи Долар-Гривня
Джерело: 24 Канал
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