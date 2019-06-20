Більшість громадян помилково вважає, що треба чекати три дні, коли зникла людина – експертка

Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. У злочині підозрюють її односельця – 26-річного Миколу Тарасова. Такі випадки, на жаль, трапляються у будь-якій країні і це не тільки біда України.

Про це у прямому ефірі 24 каналу сказала кандидатка юридичних наук, експертка-кримінологиня Анна Маляр.

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"Також я не впевнена, що саме в цій конкретній ситуації встигли б врятувати дитину. Тому що по перших показах, які вже дав підозрюваний, ймовірно, що він діяв дуже оперативно", – зазначила експертка.

Проте перші години зволікання дійсно іноді коштують зниклій людині життя. У цій ситуації батьки пізно звернулися до поліції – близько другої години ночі. Весь цей час вони самотужки намагалися знайти дитину. Проблема ще в тому, що більшість громадян помилково вважає: треба чекати три доби, коли їхня близька людина зникла і тільки тоді звертатися,

– заявила Анна Маляр.

"Так було до 2012 року. З того часу вже змінений закон і з першої хвилини, коли ви не додзвонилися близькій людині – треба одразу звертатися до поліції", – додала кандидатка юридичних наук.

Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?

Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

Проте зниклу Дарію знайшли мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.