00:00
21 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Легалізація наркотиків в Росії. Суворі реалії РПЦ
      Вєсті Кремля
      21:12, 20 червня
      Вєсті. UA: Кернес і пам'ятник Гітлеру. Найбільше досягнення Луценка
      Вєсті.UA
      19:35, 20 червня
      Чиновник зробив елітний курорт у державному ботанічному заказнику: вражаючі фото
      ЦРУ
      09:00, 19 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Суровий радянський перекус
      Згадати все
      23:25, 19 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ ДАРІЯ ЛУК'ЯНЕНКО КОНФЛІКТ У ПЦУ ДМИТРО ТИМЧУК

      Більшість громадян помилково вважає, що треба чекати три дні, коли зникла людина – експертка

      291 Читать новость на русском

      Зниклу 11-річну Дарію Лук'яненко знайшли вбитою надвечір 19 червня у селі Іванівка на Одещині. У злочині підозрюють її односельця – 26-річного Миколу Тарасова. Такі випадки, на жаль, трапляються у будь-якій країні і це не тільки біда України.

      Про це у прямому ефірі 24 каналу сказала кандидатка юридичних наук, експертка-кримінологиня Анна Маляр.

      Читайте також: Зникнення та вбивство 11-річної Дарії Лук'яненко: усе, що відомо

      "Також я не впевнена, що саме в цій конкретній ситуації встигли б врятувати дитину. Тому що по перших показах, які вже дав підозрюваний, ймовірно, що він діяв дуже оперативно", – зазначила експертка.

      Проте перші години зволікання дійсно іноді коштують зниклій людині життя. У цій ситуації батьки пізно звернулися до поліції – близько другої години ночі. Весь цей час вони самотужки намагалися знайти дитину. Проблема ще в тому, що більшість громадян помилково вважає: треба чекати три доби, коли їхня близька людина зникла і тільки тоді звертатися,
      – заявила Анна Маляр.

      "Так було до 2012 року. З того часу вже змінений закон і з першої хвилини, коли ви не додзвонилися близькій людині – треба одразу звертатися до поліції", – додала кандидатка юридичних наук.

      Що відомо про зникнення і вбивство Дарії Лук'яненко?

      Дівчинка зникла у селищі Іванівка на Одещині ще 13 червня недалеко від місцевого ринку, коли саме прямувала на танцювальний гурток, проте пропала. Дарію шукали 6 днів і родичі до останнього сподівалися, що вона жива, адже наступного дня після зникнення вмикався телефон дівчинки.

      Проте зниклу Дарію знайшли мертвою 19 червня у вигрібній ямі одного з подвір’їв Іванівки. Ймовірним підозрюваним у вбивстві дівчинки є місцевий молодий хлопець Микола Тарасов, який ніде не вчиться і не працює.

      Ймовірний вбивця вже зізнався правоохоронцям у скоєнні злочину. Хлопець розповів, що спочатку душив дівчинку в коридорі, потім роздягнув, але нiбито нічого з нею не зробив. Згодом кинув тіло дитини у вигрібну яму, а речі дівчинки облив бензином і спалив.

      blog_ava
      У Грузії – скандал з депутатом Держдуми: країну сколихнули протести – фото, відео
      20 червня
      4060
      Теги: Новини України Новини Одеси Дарія Лук'яненко Поліція
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 20 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КП
      20 червня , 22:23 Головні новини 20 червня: Конституційний суд переніс вибори, Філарет відновив УПЦ КП
      3347
      Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      20 червня , 22:00 Место и здание Администрации президента Украины – это чертовски важно
      Блог Соцмережі 525
      Почему люди боятся ЛГБТ и что их ждет дальше
      20 червня , 21:30 Почему люди боятся ЛГБТ и что их ждет дальше
      Павло Казарін 328
      Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      20 червня , 21:02 Що буде із пристроями Huawei: Топ-5 найпоширеніших міфів
      720
      Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      20 червня , 20:50 Філарет, ПЦУ і томос: що відбувається в українській церкві
      Євгенія Мазур 1790
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук