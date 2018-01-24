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Більшість кандидатів у члени ЦВК ще з часів Януковича і Ющенка

21:15, 24 січня 360 Читать новость на русском

Президент України Петро Порошенко підписав подання на призначення нових членів ЦВК, а дехто з наступних героїв допомагав Януковичу стати президентом.

І чотири роки після його втечі продовжував працювати у Центральній виборчій комісії. Хоча термін їх повноважень давно завершився. Змінити склад ЦВК у нової влади руки не доходили. І у середу, 23 січня, не минуло і чотирьох років, як Президент запропонував нових кандидатів. Однак, вивчивши список, експерти засумнівалися, що ЦВК вдасться оновити.

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Більшість українців чує про ЦВК раз на 5 років: щойно на обрії замайорять президентські, парламентські чи місцеві вибори. Їхня робота – це підготовка, проведення і оголошення результатів волевиявлень. Від утворення виборчих дільниць і визначення форми, кольору і тексту бюлетеня до підрахунку голосів і до вручення посвідчень переможцям. 15 членів обирають на 7 років, у 13 термін повноважень вже збіг.

Теперішній склад ЦВК за мірками українських чиновників – просто-таки сторожили. Тільки вдумайтесь, що більшість із них обирали ще за часів президентства Віктора Ющенка. Вони ж проводили скандальні вибори часів президентства Віктора Януковича. І тим не менш, теперішня влада оновлювати цей орган зовсім не поспішала.

Репутаційна комісія, як колегіальний орган, втратила обличчя під час парламентських виборів у 2012 році. Тоді ЦВК, після численних фальсифікацій на 5 мажоритарних округах, де перемагали опозиціонери, результати встановити не змогла. Після повторних виборів на 4 з 5 округах перемогли представники влади.

І тим не менш у 2014 році було не до ЦВК. В умовах війни потрібно було обрати президента. Це було чи не найважчим викликом за часи роботи у центрвиборчкомі.

Можливо колись хтось в мемуарах напише, яким чином доставлялись бюлетені, як військові до цього долучалися і як потім частина з них навіть загинула,
– коментував 2 роки тому заступник голови Центральної виборчої комісії Андрій Магера.

І претензій до постмайданних виборів експерти і спостерігачі не мали майже жодних. Втім ЦВК працювала інертно – пропозицій для вдосконалення виборчого процесу не робила, стратегічних планів не мала. Бо знову її члени банально не знали, чи їх не звільнять за день-другий. І так тягнулось кілька років. Хоча обіцянки були і в 2014 році, і в 2016 році.

"Я підписав листа до Верховної Ради з внесенням кандидатур до складу Центральної виборчої комісії. Ми провели консультації з фракціями і подає їх Президент", – говорив Порошенко.

Але виконання обіцянки розтягнулось на роки.

Кому вигідна ця ситуація – дивіться у сюжеті.

Автор: Роман Пагулич
Теги: Новини України Віктор Янукович Петро Порошенко ЦВК Верховна Рада Віктор Ющенко
Джерело: 24 Канал
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