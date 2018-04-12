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Більшість росіян навіть не чули про запуск Falcon Heavy, – цікаве опитування

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Запуск Falcon Heavy
Запуск Falcon Heavy / Фото з відкритих джерел

Як свідчать результати опитування, проведеного "Левада-Центр", 61% громадян Росії вважають свою країну "лідером в освоєнні космосу".

Про це пише news.liga.net.

При цьому майже дві третини росіян нічого не знають про запуск ракети Falcon Heavy, запустила компанія Ілона Маска SpaceX. 62% респондентів заявили, що "вперше чують" про запуск Falcon Heavy. При цьому лише 2% учасників опитування спостерігали за запуском.

Опитування Левада Центр

Росіян запитали, кого вони вважають країною-лідером в освоєнні космосу

А 61% росіян вважають, що їхня країна досі є "лідером в освоєнні космосу".

Опитування було проведено в березні 2018 року серед 1600 громадян Росії.

А ви дивились, як Маск запускав Falcon Heavy? Відповіді пишіть у коментарях

Що таке Falcon Heavy? Це ракета-носій, яку 6 лютого запустили на орбіту. На ракеті також розмістили автомобіль Tesla Roadster, за кермом якого сидить манекен в скафандрі.

Теги: Новини Росії SpaceX Космос Техно Ілон Маск
Джерело: 24 Канал
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