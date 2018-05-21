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Більшість власників смартфонів страждають на номофобію: моторошні наслідки

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Більшість власників смартфонів страждають на номофобію
Більшість власників смартфонів страждають на номофобію / unsplash.com

З 7 мільярдів людей на Землі приблизно у 6 мільярдів є смартфони та планшети. Ці популярні ґаджети буквально змінюють тіло і мозок.

Про це пише прес-служба МОЗ України у Facebook.

Зокрема, під час перегляду інформації зі смартфона хребет людини настільки зігнутий, наче на шиї сидить 8-річна дитина.

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Для організму це суттєве навантаження, адже люди, в середньому, витрачають на "залипання" в телефон близько 5 годин на день. А ще робота в офісі за комп'ютером і результатом може стати короткозорість.

Під час ігор з телефону у людини може виникнути "петля одержимості". Телефон важко відкласти, адже додатки постійно створюють новий контент. Результат – 93% людей від 18 до 29 років використовують смартфони як інструмент розваг. Замість того, щоб провести час з друзями чи почитати цікаву книжку.

Більшість власників смартфонів страждають на номофобію

Більшість власників смартфонів страждають на номофобію

Так, через смартфони виник новий термін "номофобія" – страх або занепокоєння у людини через відсутність її телефону.

Через активне користування смартфонами спостерігається зміна моделей мозку – телефон буквально може змінити спосіб його функціонування.

Смартфон також впливає на добові ритми. Нестача сну спричиняє ризик розвитку хронічних захворювань: діабету, серцево-судинних захворювань, інсульту, високого кров'яного тиску, збільшення ваги та ожиріння, порушення імунної системи, погіршення психічного здоров'я, депресії та рак.

Гарвардська медична школа рекомендує бути "технологічно вільними" за 2-3 години до сну - прибирайте електронні пристрої, смартфони та інші гаджети, зі спальні або принаймні вимикати їх. Це допоможе уникнути проблем зі сном,
– зазначили у міністерстві.

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Як смартфон змінює людину – відео

 

Теги: Здорове життя LifeStyle Здоров'я Смартфони Техно Онкозахворювання Діабет
Джерело: 24 Канал
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