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Більшого несмаку не знайти, – у мережі нещадно розкритикували образ Насті Каменських

761 Читать новость на русском
Настя Каменських
Настя Каменських / Фото з вільних джерел

Настя Каменських привернула увагу прихильників виходом на червону доріжку в Баку. Її образ нещадно розкритикували користувачі мережі.

Співачка Настя Каменських взяла участь у російському фестивалі "Жара", що традиційно відбувся в азербайджанському Баку. До світського заходу артистка ретельно підготувалась, залучивши свою творчу команду до створення ефектного образу. 

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Підготовка до виступів, червоних доріжок – це дуже хвилююче і відповідально. І без всіх цих людей я б не впоралась. Дякую моїй NK-команді,
– написала Настя Каменських під фото з Баку. 

Для фестивалю зірка обрала спортивні червоні штани та блискучий топ. Яскраве вбрання Настя Каменських доповнила босоніжками на підборах та темним макіяжем. 

 

Однак замість компліментів користувачі мережі нещадно розкритикували образ Насті Каменських. Багато прихильників співачки зазначили, що з таким макіяжем артистка виглядає значно старшою. "Що з нею сталося? Стара якась",  "Дуже сильно постаріла", "Цей макіяж дуже додає тобі років", – зазначили люди.

Не оминули увагою користувачі мережі і одяг співачки: "Вбрання жахливе, така ефектна дівчина і настільки безглуздо вбрана", "Ну і мода тепер", "Несмак", "Я себе зліпила з того, що було", "Схожа на вішалку", "Яскравий приклад втрати свого іміджу, свого стилю та лиця".

Теги: LifeStyle Музика Настя Каменських Новини Азербайджану
Джерело: 24 Канал
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