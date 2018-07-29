Більшого несмаку не знайти, – у мережі нещадно розкритикували образ Насті Каменських

Настя Каменських привернула увагу прихильників виходом на червону доріжку в Баку. Її образ нещадно розкритикували користувачі мережі.

Співачка Настя Каменських взяла участь у російському фестивалі "Жара", що традиційно відбувся в азербайджанському Баку. До світського заходу артистка ретельно підготувалась, залучивши свою творчу команду до створення ефектного образу.

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Підготовка до виступів, червоних доріжок – це дуже хвилююче і відповідально. І без всіх цих людей я б не впоралась. Дякую моїй NK-команді,

– написала Настя Каменських під фото з Баку.

Для фестивалю зірка обрала спортивні червоні штани та блискучий топ. Яскраве вбрання Настя Каменських доповнила босоніжками на підборах та темним макіяжем.

Допис, поширений Настя Каменских (@kamenskux) 27 Лип 2018 р. о 5:37 PDT

Однак замість компліментів користувачі мережі нещадно розкритикували образ Насті Каменських. Багато прихильників співачки зазначили, що з таким макіяжем артистка виглядає значно старшою. "Що з нею сталося? Стара якась", "Дуже сильно постаріла", "Цей макіяж дуже додає тобі років", – зазначили люди.

Не оминули увагою користувачі мережі і одяг співачки: "Вбрання жахливе, така ефектна дівчина і настільки безглуздо вбрана", "Ну і мода тепер", "Несмак", "Я себе зліпила з того, що було", "Схожа на вішалку", "Яскравий приклад втрати свого іміджу, свого стилю та лиця".