У Львові вбили 29-річного поліцейського під будинком відомого бізнесмена

Уночі 29 березня у Львові був вбитий 29-річний поліцейський біля будинку, де проживає родина власника "Євроготелю" і "Сонати" Ігоря Машталера. Відомо, що правоохоронець підробляв охоронцем у бізнесмена.

Загиблий був працівником батальйону особливого призначення, передає 24 Канал із посиланням на LvivMediа.

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Що відомо

Уночі невідомий у нетверезому стані постукав ногою у браму будинку, де живе бізнесмен. Тоді якраз поліцейський перебував на посту. Чоловік розпочав конфлікт, внаслідок якого вбив охоронця голіруч, завдавши тяжких тілесних ушкоджень.

Наразі зловмисника затримали. Ним виявився 44-річний чоловік. Попередньо, це не було сплановане вбивство.

Нагадаємо, що у 2021 році будинок Машталерів зазнав розбійного нападу. Тоді було викрадено 4,6 мільона гривень. Троє обвинувачених отримали в'язничні терміни у 10 – 11 років з конфіскацією майна.

До слова, нещодавно на Дніпропетровщині виявили тіло депутата "Батьківщини" Олександра Плахотніка з вогнепальним пораненням.