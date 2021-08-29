Біля Дніпра підірвали авіабомбу: відео вибуху

У Дніпрі чоловік у власному дворі знайшов авіаційну бомбу. Задля безпеки боєприпас довелось знищити.

Чоловік працював із землею на території свого подвір'я. Це було на вулиці Магаданській Самарського району.

Читайте також У Кривому Розі знайшли макет бомби з написом "викликайте саперів": фото

Чоловік знайшов предмет, схожий на боєприпас. Ця знахідка виявилась застарілою фугасною авіаційною бомбою ФАБ-50.



Бомба, яку знайшли у Дніпрі / Фото ДСНС

Піротехніки перевірили двір

Піротехніки прибули на місце та ретельно оглянули місцевість. Однак подібних вибухівок не знайшли.

Щоб ніхто не постраждав, надзвичайники вивезли бомбу за місто та підірвали.

Дивіться відео, як біля Дніпра підірвали авіабомбу:

Що робити, коли знайшли застарілу бомбу

Рятувальники неодноразово наголошували, якщо людина знайшла застарілий боєприпас, вона повинна негайно зателефонувати у Службу порятунку "101".

В жодному разі не можна:

брати боєприпас до рук, бити його чи намагатись розібрати;

переносити його з місця на місце;

кидати боєприпаси у вогнище або розводити над ними вогонь.

збирати та здавати застарілі боєприпаси як металобрухт.



Піротехніки з боєприпасами / Фото ДСНС