Біля Кривого Рогу літній чоловік помер внаслідок падіння у вигрібну яму

Рятувальники на Дніпропетровщині витягли чоловіка з вигрібної ями. На жаль, врятувати його життя так і не вдалося, він був вже мертвий.

Трагедія сталася на території приватного будинку у селі Сергіївка Криворізького району.

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Інформація про надзвичайну подію надійшла до Служби порятунку об 11:19. Рятувальники одразу ж прибули на місце події. Надзвичайники встановили, що у вигрібній ямі перебуває чоловік. На той момент він вже був без ознак життя.

Рятувальникам довелося розібрати верхню частину конструкції вигрібної ями за допомогою пожежного лома та кувалди. Лише після цього вони дістали тіло чоловіка на поверхню. Загиблому було 70 років.

До рятувальної операції залучили 4 людини особового складу та 1 одиницю спеціальної техніки ДСНС.



У вигрібній ямі загинув чоловік / Фото ДСНС

Наразі невідомо, як чоловік потрапив у вигрібну яму. Можливо, це сталося з необережності. Деталі трагедії встановлюватимуть правоохоронці.