Біля Одеської ОДА під час руху загорівся автомобіль: відео

На проспекті Шевченка в Одесі зранку 14 квітня загорівся автомобіль. Це трапилося неподалік від обласної адміністрації та облради.

Це трапилося приблизно об 11:20, за десять хвилин туди вже прибули надзвичайники. Очевидці опублікували в мережі одразу кілька відео з місця події.

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Детальніше про подію

Найімовірніше, що автомобіль загорівся під час руху. Він зупинився на правій смузі дороги. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

Автомобіль, що горить на проспекті Шевченка: відео "Думская"

На відеозаписах біля авто ходить людина. Чи є цей чоловік власником транспорту – невідомо. У ДСНС Одещини повідомили, що загорівся автомобіль Toyota Corona.

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Вогонь знищив моторний відсік, салон, лобове та заднє скло. Причина загоряння поки встановлюється. До гасіння залучили 2 одиниці техніки та 12 людей особового складу. Пожежу ліквідували за 6 хвилин.



Пожежа автомобіля на проспекті Шевченка в Одесі / Фото "Думская"