Адміністрація морських портів України провела повторне обстеження морського дна. Фахівці підняли залишки металобрухту, який лишися після затоплення танкера Delfi біля Одеси.

До операції залучили багатоцільове судно. Після повторної зачистки фахівці запевняють, що узбережжя та морська ділянка є повністю безпечними для відпочивальників.

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Що відомо про повторну чистку моря

Мерія звернулась до адміністрації морських портів з проханням повторно обстежити дно.

Мовилося про ділянку, де сталася аварія з танкером Delfi.



Судно, яке залучили до повторної зачистки дна / Фото АМПУ

Спеціалісти мали оглянути дно на предмет небезпечних предметів, щоб убезпечити відпочивальників, дайверів та екологію на цей та наступні сезони.

До зачистки залучили 5 фахівців: вони залучили підіймальний механізм для підняття уламків.

З акваторії дістали фрагмент борту, металеву решітку, котушку з залишками кабелю, фрагменти трубопроводів, різні дрібні металеві предмети.



Фрагмент затонулого танкера Delfi / Фото АМПУ

Чому потонув Delfi: коротко