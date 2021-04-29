Чистий четвер по-одеськи: біля "Дельфіну" повторно зачистили дно від уламків Delfi – фото
Адміністрація морських портів України провела повторне обстеження морського дна. Фахівці підняли залишки металобрухту, який лишися після затоплення танкера Delfi біля Одеси.
Джерело:АМПУ
До операції залучили багатоцільове судно. Після повторної зачистки фахівці запевняють, що узбережжя та морська ділянка є повністю безпечними для відпочивальників.
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Що відомо про повторну чистку моря
- Мерія звернулась до адміністрації морських портів з проханням повторно обстежити дно.
- Мовилося про ділянку, де сталася аварія з танкером Delfi.
Судно, яке залучили до повторної зачистки дна / Фото АМПУ
- Спеціалісти мали оглянути дно на предмет небезпечних предметів, щоб убезпечити відпочивальників, дайверів та екологію на цей та наступні сезони.
- До зачистки залучили 5 фахівців: вони залучили підіймальний механізм для підняття уламків.
- З акваторії дістали фрагмент борту, металеву решітку, котушку з залишками кабелю, фрагменти трубопроводів, різні дрібні металеві предмети.
Фрагмент затонулого танкера Delfi / Фото АМПУ
Чому потонув Delfi: коротко
- У листопаді 2019 року танкер Delfi перебував у напівзатопленому стані в акваторії Чорного моря поблизу міського пляжу "Дельфін".
- Він пролежав понад рік, час від часу з нього витікали залишки нафтопродуктів в акваторію моря.
- Екологи били на сполох, закликали закрити пляж "Дельфін" через погіршення ситуації.
- 10 вересня 2020 судно нарешті підняли танкер Delfi, прибрали з Одеси та перевезли до Чорноморська.
- Це коштувало 14 мільйонів гривень.
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