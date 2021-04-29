Чистий четвер по-одеськи: біля "Дельфіну" повторно зачистили дно від уламків Delfi – фото

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Адміністрація морських портів України провела повторне обстеження морського дна. Фахівці підняли залишки металобрухту, який лишися після затоплення танкера Delfi біля Одеси.

Джерело:

АМПУ

До операції залучили багатоцільове судно. Після повторної зачистки фахівці запевняють, що узбережжя та морська ділянка є повністю безпечними для відпочивальників.

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Що відомо про повторну чистку моря

  • Мерія звернулась до адміністрації морських портів з проханням повторно обстежити дно.
  • Мовилося про ділянку, де сталася аварія з танкером Delfi.


Судно, яке залучили до повторної зачистки дна / Фото АМПУ

  • Спеціалісти мали оглянути дно на предмет небезпечних предметів, щоб убезпечити відпочивальників, дайверів та екологію на цей та наступні сезони.
  • До зачистки залучили 5 фахівців: вони залучили підіймальний механізм для підняття уламків.
  • З акваторії дістали фрагмент борту, металеву решітку, котушку з залишками кабелю, фрагменти трубопроводів, різні дрібні металеві предмети.


Фрагмент затонулого танкера Delfi / Фото АМПУ

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