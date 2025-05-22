Цей інцидент із застосуванням вогнепальної зброї не призвів до жертв. Він стався на території ЦРУ в Ленглі за кілька годин після того, як було повідомлено про вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю біля Єврейського музею столиці у Вашингтоні, передає 24 Канал.

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Що відомо

Наразі немає доказів, що ці два інциденти пов'язані між собою.

Мав місце інцидент безпеки, на який відреагували правоохоронці поблизу штаб-квартири ЦРУ,

— повідомив представник ЦРУ NBC.

Він уточнив, що головні ворота наразі зачинені, співробітникам слід користуватися альтернативними маршрутами.

Поліція округу Ферфакс розповіла NBC, що близько 4:00 ранку за східним часом прибула на 900-й квартал бульвару Доллі Медісон для допомоги ЦРУ в регулюванні руху після стрілянини. Наразі дороги залишаються відкритими, заявили в поліції.

За словами джерела у федеральних правоохоронних органах, підозрюваною є жінка, однак жодних інших деталей наразі не оприлюднено.