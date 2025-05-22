Біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії сталася стрілянина, – ЗМІ
- 22 травня вранці біля штаб-квартири ЦРУ у Вірджинії сталася стрілянина,
- Охоронці відкрили вогонь по особі. Попередньо, це була жінка. Вона жива.
Вранці 22 травня у штаті Вірджинія біля штаб-квартири ЦРУ пролунали постріли. Охоронці відкрили вогонь по особі.
Цей інцидент із застосуванням вогнепальної зброї не призвів до жертв. Він стався на території ЦРУ в Ленглі за кілька годин після того, як було повідомлено про вбивство двох співробітників посольства Ізраїлю біля Єврейського музею столиці у Вашингтоні, передає 24 Канал.
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Що відомо
Наразі немає доказів, що ці два інциденти пов'язані між собою.
Мав місце інцидент безпеки, на який відреагували правоохоронці поблизу штаб-квартири ЦРУ,
— повідомив представник ЦРУ NBC.
Він уточнив, що головні ворота наразі зачинені, співробітникам слід користуватися альтернативними маршрутами.
Поліція округу Ферфакс розповіла NBC, що близько 4:00 ранку за східним часом прибула на 900-й квартал бульвару Доллі Медісон для допомоги ЦРУ в регулюванні руху після стрілянини. Наразі дороги залишаються відкритими, заявили в поліції.
За словами джерела у федеральних правоохоронних органах, підозрюваною є жінка, однак жодних інших деталей наразі не оприлюднено.