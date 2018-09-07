Біля берегів Аляски помітили два російських винищувачі
Російські військові знову лоскочуть нерви американцям. Два бомбардувальники ТУ-95 помітили біля берегів Аляски. Їх політ перехопили винищувачі США.
Сталося це ще 1 вересня, проте відомо це стало тільки зараз, пише The Washington Free Beacon.
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Літаки пролетіли біля Алеутських островів в так званій "ідентифікаційній зоні", щоправда, в повітряний простір США або Канади не заходили.
Цікаво, що разом з ТУ-95 також був і один літак-заправник ІЛ-78. Тобто, скоріш за все, бомбардувальники пройшли довгий шлях, що їм знадобилася дозаправка під час польоту.
Додамо, що ідентифікаційна зона вважається міжнародним простором і використовується для упізнання протиповітряної оборони США.
Джерело: 24 Канал
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