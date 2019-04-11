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      Біля берегів Анталії виявили торгове судно, що затонуло понад три тисячі років тому

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      Корабель затонув у 1600 році до нашої ери
      Корабель затонув у 1600 році до нашої ери / Скріншот

      Торговельне судно, яке перевозило мідні злитки загальною вагою 1,5 тонни, затонуло близько 3600 років тому. Корабель знайшли біля середземноморського узбережжя Туреччини.

      Судно довжиною в 14-метрів було виявлено дослідницькою групою археологів з анталійського Середземноморського університету. Губернатор провінції Анталья Мунір Караоглу назвав знахідку проривом у підводної археології, повідомляє видання Anadolu.

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      Уламки корабля датуються фахівцями приблизно 1600 роком до нашої ери. Це корабель, що перевозив найперші промислові товари у світі,
      – заявив Караоглу.

      На думку вчених, корабель прямував на острів Крит в Егейському морі і затонув внаслідок шторму. Встановити вік затонулого судна вдалося за допомогою аналізу мідних злитків.

      Затонулий корабель, Туреччина, Анталія
      Мідні злитки на дні Середземного моря, які перевозив затонулий корабель

      Таким чином ми отримали нового рекордсмена за віком. До цього найстарішим знайденим затонулим кораблем вважалося судно, що виявили на дні Чорного моря. 23-метровий корабель належав древнім грекам і затонув 2,4 тисячі років тому.

      Тоді дослідники виявили щогли, керма і лави для веслярів, які повністю збереглися на глибині більше ніж двох кілометрів завдяки нестачі кисню.

      blog_ava
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      Теги: Водний транспорт Новини Туреччини
      Джерело: 24 Канал
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