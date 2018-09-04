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Біля берегів Іспанії врятували понад 600 африканських біженців

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Біля берегів Іспанії врятували понад 600 африканських біженців
Біля берегів Іспанії врятували понад 600 африканських біженців / Фото з відкритих джерел

Понад шість сотень життів біженців врятували біля берегів Іспанії, які Середземним морем намагались потрапити на територію країни з Африки.

Зазначимо, що після того, як влада Італії неодноразово відмовлялась приймати судна з африканськими біженцями, ті тепер найчастіше прямують саме до іспанських берегів.

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Тож країна стала своєрідною брамою для мігрантів, що прямують до Євросоюзу. Загалом від початку року на іспанських берегах висадилися вже понад 20 тисяч втікачів з Африки. І не всі налаштовані дружелюбно.

Міграційна проблема й надалі залишається однією з найбільш гострих у ЄС. Під час останнього саміту у Брюсселі лідери Євросоюзу домовились про створення так званих "транзитних центрів" для біженців, а також вирішили зводити центри для мігрантів безпосередньо і в самій Африці.

До слова, у потязі, який перехопили працівники поліції Боснії, перебувало 50 мігрантів з Афганістану, Ірану, та Пакистану. Вони намагалися потрапити до країни з території Сербії.

Теги: біженці Африка
Джерело: 24 канал
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