Біля берегів Іспанії знайшли тіла п'ятьох біженців

П'ятеро біженців потонули біля берегів Іспанії в Середземному морі, усі вони намагалися потрапити на територію країни з Африки.

Про це повідомила іспанська берегова охорона.

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Відомо, що близько двохсот мігрантів вдалось врятувати. Після кількох відмов італійської влади приймати судна з африканськими біженцями, ті тепер найчастіше прямують саме до іспанських берегів. Країна стала своєрідними воротами для мігрантів, що намагаються потрапити до Євросоюзу.

Загалом від початку року на іспанських берегах висадилися вже понад 20 тисяч таких утікачів. І не всі налаштовані приязно, а міграційна проблема й надалі залишається однією з найбільш гострих у ЄС.