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      Біля берегів Італії помітили гігантський водяний смерч: вражаючі фото та відео стихії

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      Торнадо біля італійських берегів
      Торнадо біля італійських берегів / фото із соцмереж

      Величезний водяний смерч запримітили 20 листопада поблизу берегів Італії. Торнадо наблизилось до узбережжя міста Салерно, яке розташоване на півдні Апеннінського півострова.

      Про це інформує BBC.

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      За словами очевидців, водяний торнадо був настільки потужним, що підіймав контейнери в порту міста. Попри це, повідомлень про жертв чи постраждалих наразі немає.

      Вражаючі світлини та відео із унікальним природним явищем люди опублікували у соцмережах.

      Свідки дивовижі розповідають, що спостерігали незвичне природне явище в Салерно приблизно о 15 годині за місцевим часом.

      Дивіться вражаюче відео: водяний торнадо біля берегів Салерно

      В Україні все частіше помічають смерчі:
      Теги: Погода Стихійні лиха
      Джерело: 24 Канал
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