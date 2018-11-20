Біля берегів Канади стався витік 250 тисяч літрів нафти

Найбільший в історії канадського Ньюфаундленду шельфовий розлив нафти стався на платформі Husky Energy. Обсяг витоку в районі платформи SeaRose оцінюється в 250 тисяч літрів.

Про це повідомило видання Canadian Press. Читайте також: Україна може експортувати газ та нафту до ЄС, – Мінгареллі Наразі оголошено про тимчасове закриття усіх платформ на шельфі регіону для проведення перевірки. Аварія сталася у п'ятницю внаслідок сильного шторму, коли робітники компанії повідомили про падіння тиску на підводному трубопроводі. Ведеться розслідування причин інциденту і моніторинг впливу аварії на навколишнє середовище. Зазначається, що наразі витоку нафти немає.