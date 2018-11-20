Біля берегів Канади стався витік 250 тисяч літрів нафти
Найбільший в історії канадського Ньюфаундленду шельфовий розлив нафти стався на платформі Husky Energy. Обсяг витоку в районі платформи SeaRose оцінюється в 250 тисяч літрів.
Про це повідомило видання Canadian Press.
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Наразі оголошено про тимчасове закриття усіх платформ на шельфі регіону для проведення перевірки.
Аварія сталася у п'ятницю внаслідок сильного шторму, коли робітники компанії повідомили про падіння тиску на підводному трубопроводі.
Ведеться розслідування причин інциденту і моніторинг впливу аварії на навколишнє середовище.
Зазначається, що наразі витоку нафти немає.
Джерело: 24 Канал
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