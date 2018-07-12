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Біля Чорнобильської зони двоє чоловіків зґвалтували іноземну туристку

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Біля Чорнобильської зони двоє чоловіків зґвалтували туристку
Біля Чорнобильської зони двоє чоловіків зґвалтували туристку / Ілюстративне фото

Неподалік від зони відчуження Чорнобильської атомної станції двоє чоловіків зґвалтували 24-річну іноземну туристку, яка подорожувала автостопом по Україні.

Про це повідомляє прес-служба поліції Київської області.

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Спершу чоловіки погодились підвезти туристку до кордону на своєму автомобілі. Але перед цим запропонували їй відвідати "зону відчуження".

Щоби проникнути туди нелегально, годину водили її лісом. Там ременем прив'язали до дерева та зґвалтували. Після цього – забрали в неї мобільний телефон, фотоапарат і втекли,
– йдеться в повідомленні поліції.

Дві доби оперативники розшукували зловмисників. Наразі одного з них, 24-річного киянина, вже затримано у порядку ст. 208 КПК України. Речові докази вилучено. Хлопець зізнався у скоєному. Його спільника досі розшукують.

Чоловікам загрожує до семи років позбавлення волі.

 

Теги: Кримінальні новини Поліція Згвалтування Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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