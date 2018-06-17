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Біля Ейфелевої вежі встановлять нову систему захисту за 35 мільйонів євро

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Система захисту Ейфелевої вежі являє собою скляну стіну завтовшки у 6,5 сантиметрів
Система захисту Ейфелевої вежі являє собою скляну стіну завтовшки у 6,5 сантиметрів / Фото з відкритих джерел

До середини липня біля Ейфелевої вежі встановлять нову систему захисту. Такі заходи спрямовані аби захистити споруду і її відвідувачів від терористичних нападів.

Про це повідомляє ВВС-Україна.

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Система захисту являє собою скляну стіну завтовшки у 6,5 сантиметрів. З інших боків вежу оточуватиме металевий паркан заввишки у 3,24 м. Вартість системи захисту становить 35 мільйонів євро.

Роботи довкола Ейфелевої вежі є частиною загального плану її реконструкції до Олімпійських ігор 2024 у Парижі, вартість якого складає 300 млн євро.

Також, аби запобігти нападам із використанням транспортних засобів, перед захисною огорожею встановлять ще й кам'яні блоки.

Зазначається, що тимчасові захисні споруди були розташовані по периметру вежі у червні 2016. З того часу територія довкола Ейфелевої вежі закрита для туристів, а бійці спецпідрозділів регулярно патрулюють район.


Куленепробивне скло захищатиме вежу з двох боків


З інших боків буде металева огорожа 


Так виглядають нові входи до Ейфелевої вежі

 

Теги: LifeStyle Новини Франції Подорожі
Джерело: 24 Канал
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