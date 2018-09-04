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Біля головного офісу BBC поліція підірвала автомобіль: з'явились деталі

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Біля офісу BBC у Лондоні поліція підірвала автомобіль
Біля офісу BBC у Лондоні поліція підірвала автомобіль / Фото з відкритих джерел

Поліція Лондона на кілька годин заблокувала офіс компанії BBC через підозрілий фургон, припаркований під будівлею.

Про це інформує ВВС.

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Як повідомляє видання, поліцейських насторожив фургон помаранчевого кольору без розпізнавальних знаків. Правоохоронці попросили працівників офісу кілька годин не наближатись до вікон та не виходити з будівлі.

Лондон Вибух BBC
Правоохоронців насторожив помаранчевий фургон/Джерело: bbc.co.uk

Представники поліції здійснили три контрольованих вибухи за допомогою самохідного робота, щоб відкрити фургон.

Лондон вибух BBC
Поліцейські  здійснили три вибухи, щоб відкрити автомобіль/Джерело: bbc.co.uk

Як з'ясувалося , у фургоні були коробки та мотоцикл. На місці події працювала поліція, сусідні вулиці залишались заблокованими ще деякий час.

Нагадаємо, внаслідок стрілянини, що сталася 20 серпня у північно-західній частині Лондона, поряд зі станцією Кінгсбері, троє людей отримали вогнепальні поранення.

Теги: Поліція Вибух Великобританія Лондон
Джерело: 24 Канал
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