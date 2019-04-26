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      Біля Керченської протоки зафіксували велике скупчення кораблів: фото та відео

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      Росія знову штучно створює черги біля Керченської протоки
      Росія знову штучно створює черги біля Керченської протоки / Крим.Реалії

      В Азовському морі та Керченській протоці 25 квітня країна-окупант організувала скупчення великої кількості кораблів. Вони очікували на проходження через Керч-Єнікальський канал.

      Об’єктивних причин на перекриття каналу не було – ніяких загроз шторму, повідомляє видання "Крим.Реалії".

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      Так, близько 14 години танкери, балкери і суховантажі стояли на відстані приблизно півмилі від незаконного Кримського мосту. Згодом судна перемістилися далі в бік Чорного моря.

      Вже ввечері, близько 19 години, відстань між кораблями незаконним мостом становила близько двох морських миль. Видання зазначає, що судна можна було побачити з берега в околицях окупованої Керчі та в районі селища Героївське.

      За інформацією сайту Marine Traffic, що відслідковує переміщення суден, в Азовському морі, на підході до Керченської протоки, перебували суховантажі і танкери під прапорами України, Панами, Маршалових островів, Танзанії, Белізу, Росії та інших держав.


      Поблизу Керченської протоки – скупчення суден/ Джерело: ua.krymr.com


      Об'єктивних причин для затримки проходу не було/ Джерело: ua.krymr.com

      Зазначимо, через агресію Росії та блокування руху суден через Керченську протоку морська галузь України втратила близько 10 мільярдів гривень. Нещодавно у Росії зухвало заявили, що кораблі Військово-морських сил ЗСУ можуть без проблем проходити з Чорного моря в Азовське через Керченську протоку, лише потрібно дотримуватися "норм безпеки".

      Що сталось під час останнього проходу українських військових кораблів через Керченську протоку?
      25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

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      Теги: Новини України Новини політики Анексія Криму Новини Росії Конфлікт в Азовському морі Кримський міст
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