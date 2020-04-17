Біля Києво-Печерської лаври помітили чотири "швидкі" за дві години: відео
Спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі вже не є таємницею, хоча про результати аналізу на COVID-19 настоятеля Павла досі не говорять. Тим часом увечері 16 квітня біля лаври помітили декілька автомобілів швидкої допомоги, які вивозили людей.
Про це розповів у фейсбуці "Київ Оперативний", підписавши відео так: "Схоже, що у лаврі зараз зовсім не весело".
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Мовляв, за 2 години біля Києво-Печерської лаври помітили аж 4 "швидкі", які когось вивозили.
Спалах COVID-19 у Києво-Печерській лаврі: що відомо
- 6 квітня стало відомо про перші випадки зараження коронавірусом у лаврі. Тоді ж повідомили про підозру на COVID-19 у намісника Павла.
- 13 квітня лавру закрили на карантин, а 14 квітня підтвердили, що там вже біля сотні інфікованих.
- Від наслідків COVID-19 померли вже щонайменше двоє ченців, а настоятеля лаври Павла госпіталізували через погіршення самопочуття.
- 15 квітня столичний мер Кличко повідомив, що госпіталізували монахиню і двох учнів духовної семінарії. За його словами, у лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель.
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