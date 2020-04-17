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      ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ
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      Біля Києво-Печерської лаври помітили чотири "швидкі" за дві години: відео

      - Читать новость на русском
      Києво-Печерська лавра / КМДА

      Спалах коронавірусу у Києво-Печерській лаврі вже не є таємницею, хоча про результати аналізу на COVID-19 настоятеля Павла досі не говорять. Тим часом увечері 16 квітня біля лаври помітили декілька автомобілів швидкої допомоги, які вивозили людей.

      Про це розповів у фейсбуці "Київ Оперативний", підписавши відео так: "Схоже, що у лаврі зараз зовсім не весело".

      До теми МОЗ назвало церкви, які стали осередками коронавірусу в Україні

      Мовляв, за 2 години біля Києво-Печерської лаври помітили аж 4 "швидкі", які когось вивозили.

      Спалах COVID-19 у Києво-Печерській лаврі: що відомо

      • 6 квітня стало відомо про перші випадки зараження коронавірусом у лаврі. Тоді ж повідомили про підозру на COVID-19 у намісника Павла.
      • 13 квітня лавру закрили на карантин, а 14 квітня підтвердили, що там вже біля сотні інфікованих.
      • Від наслідків COVID-19 померли вже щонайменше двоє ченців, а настоятеля лаври Павла госпіталізували через погіршення самопочуття.
      • 15 квітня столичний мер Кличко повідомив, що госпіталізували монахиню і двох учнів духовної семінарії. За його словами, у лаврі провели посилену дезінфекцію всіх будівель.


      Що слід знати про перебіг COVID-19 / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Коронавірус COVID-19 Релігія УПЦ МП Здоров'я Коронавірус в Україні Києво-Печерська лавра Новини Києва Новини України
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