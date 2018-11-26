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      КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ ВОЄННИЙ СТАН АВТО НА ЄВРОНОМЕРАХ ПОЧАЇВСЬКА ЛАВРА

      Біля консульства РФ у Львові активісти палять шини

      484 Читать новость на русском
      Протести біля консульства РФ у Львові
      Протести біля консульства РФ у Львові / NCLviv

      Активісти кількох організацій та інші небайдужі громадяни зібралися біля генерального консульства Російської Федерації у Львові та протестують проти відкритої агресії Кремля.

      Про це повідомив Національний Корпус Львівщини на своїй сторінці у Facebook.

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      Прямо зараз активісти Національного Корпусу Львівщини під стінами консульства РФ у Львові протестують проти відкритої агресії Москви та виступають на підтримку полонених українських моряків, 
      – йдеться у повідомленні.

      25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.

      Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.

      Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.

      Теги: Конфлікт в Азовському морі Новини України Новини Львова протести
      Джерело: 24 Канал
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