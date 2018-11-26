Біля консульства РФ у Львові активісти палять шини

Активісти кількох організацій та інші небайдужі громадяни зібралися біля генерального консульства Російської Федерації у Львові та протестують проти відкритої агресії Кремля.

Про це повідомив Національний Корпус Львівщини на своїй сторінці у Facebook.

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Прямо зараз активісти Національного Корпусу Львівщини під стінами консульства РФ у Львові протестують проти відкритої агресії Москви та виступають на підтримку полонених українських моряків,

– йдеться у повідомленні.

25 листопада Росія вдалась до відвертої агресії в Азовському морі. Прикордонний корабель РФ протаранив рейдовий буксир українських військових. При цьому командування ВМС України наголошує, що два малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир ВМС ЗСУ переходили з порту Одеси до порту в Маріуполі планово і відповідно до міжнародних норм.



Росія не забарилися з реакцією. У Федеральній службі безпеки РФ заявили, що українські військові кораблі "неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ" і продовжили рух до Керченської протоки.



Попри це група кораблів ВМС України продовжила свій шлях до Маріуполя. Щоправда, вже під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях.