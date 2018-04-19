Біля кордону з Молдовою затримали мотоблок із рекордною кількістю спирту

На Буковині прикордонники затримали транспортний засіб, яким перевозили 3000 літрів спирту.

Про це повідомляє прес-служба Держприкордонслужби.

Читайте також: Українець на теплоході перевозив вантажівку, яку викрав у Литві

"Затримати та запобігти потраплянню спирту сумнівної якості до споживачів вдалося завдяки наявній випереджувальній інформації, яку здобули співробітники оперативних підрозділів Держприкордонслужби. Мотоблок з причепом, яким везли бочки з фальсифікатом, зупинили за кілька метрів від кордону учора ввечері неподалік кордону з Молдовою", – йдеться у повідомленні прикордонників.

У Держприкордонслужбі зазначають, що зараз 15 бочок місткістю 200 літрів кожна вилучені, а рідину, що має характерний запах спирту, буде направлено для проведення експрес-аналізу.

Також неподалік місця виявлення бочок зі спиртом правоохоронцями затримано дві особи. Тривають заходи щодо встановлення можливої їхньої причетності до протиправної оборудки.