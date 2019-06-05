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      Біля Львова маршрутка з пасажирами злетіла з дороги: фото

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      Біля Львова маршрутка злетіла з дороги
      Біля Львова маршрутка злетіла з дороги / Фото з відкритих джерел

      На Львівщині, біля села Зимна Вода, на трасі Київ-Чоп маршрутка №140 із пасажирами злетіла у кювет.

      За попередньою інформацією, в маршрутці перебувало 10 пасажирів.

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      Внаслідок ДТП двоє осіб – водій та пасажир – отримали травми, їх госпіталізували, повідомили у прес-службі патрульної поліції Львівщини.

      фото дтп

      Як зазначили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції Львівщини, на місці події працювали слідчі. За попередньою інформацією, під час руху водієві стало погано. Водій – 59-річний мешканець Мостиського району. Його госпіталізували у лікарню.

      Як повідомив із місця події журналіст ZAXID.NET, за кермом маршрутки перебував 59-річний чоловік. Маршрут обслуговує АТП-14630. На підприємстві водій працює з 2009 року. У середу, 5 червня, він перший день вийшов на роботу після вихідних.

      Пасажир, який отримав травми, 1985 року народження. Його доставили у 8-му клінічну лікарню та після огляду медиків відпустили додому.

      Поліція встановлює причини та обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини Львова Транспорт Аварії та ДТП
      Джерело: 24 канал
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