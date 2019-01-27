Біля могили Роксолани у Стамбулі змінили текст про її "російське походження"
У Стамбулі біля усипальниці дружини султана Сулеймана Першого Роксолани змінено текст напису про нібито її російське походження.
Посольство України у Туреччині звернулося до турецької сторони аби дерусифікували походження Роксолани.
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Дипломати у Twitter написали, що на звернення Посольства України у Туреччині турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє.
Поступово відновлюємо історичну правду,
– зазначили дипломати.
Що відомо про походження Роксолани?Достовірне місце народження Роксолани невідомо, як і її справжнє ім'я. Однак згідно з різними історичними джерелами найімовірніше вона народилася у місті Рогатин (нині Івано-Франківська область) або Чемерівцях (Хмельницька область). Інформація про її "російське" походження, скоріш за все, пов’язана з тим, що у давні часи східноєвропейські землі називали Руссю. У сучасній українській традиції Роксолана входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.