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      Біля могили Роксолани у Стамбулі змінили текст про її "російське походження"

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      Біля могили Роксолани у Стамбулі замінили текст про її "російське походження"
      Біля могили Роксолани у Стамбулі замінили текст про її "російське походження" / Фото з відкритих джерел

      У Стамбулі біля усипальниці дружини султана Сулеймана Першого Роксолани змінено текст напису про нібито її російське походження.

      Посольство України у Туреччині звернулося до турецької сторони аби дерусифікували походження Роксолани.

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      Дипломати у Twitter написали, що на звернення Посольства України у Туреччині турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє.

      Поступово відновлюємо історичну правду,
      – зазначили дипломати.

      Що відомо про походження Роксолани?Достовірне місце народження Роксолани невідомо, як і її справжнє ім'я. Однак згідно з різними історичними джерелами найімовірніше вона народилася у місті Рогатин (нині Івано-Франківська область) або Чемерівцях (Хмельницька область). Інформація про її "російське" походження, скоріш за все, пов’язана з тим, що у давні часи східноєвропейські землі називали Руссю. У сучасній українській традиції Роксолана входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.

      Теги: Новини України Новини Туреччини Україна – Росія Історія
      Джерело: 24 канал
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