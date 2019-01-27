Біля могили Роксолани у Стамбулі змінили текст про її "російське походження"

У Стамбулі біля усипальниці дружини султана Сулеймана Першого Роксолани змінено текст напису про нібито її російське походження.

Посольство України у Туреччині звернулося до турецької сторони аби дерусифікували походження Роксолани.

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Дипломати у Twitter написали, що на звернення Посольства України у Туреччині турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє.

Поступово відновлюємо історичну правду,

– зазначили дипломати.

Поступово відновлюємо історичну правду: на звернення @UKRinTR турецька сторона вилучила текст напису про нібито російське походження дружини султана Сулеймана Першого Роксолани біля її усипальниці в мечеті Сулейманіє. pic.twitter.com/Fb4juWZkJ4 — Ukraine in Turkey (@UKRinTR) January 25, 2019

Що відомо про походження Роксолани?Достовірне місце народження Роксолани невідомо, як і її справжнє ім'я. Однак згідно з різними історичними джерелами найімовірніше вона народилася у місті Рогатин (нині Івано-Франківська область) або Чемерівцях (Хмельницька область). Інформація про її "російське" походження, скоріш за все, пов’язана з тим, що у давні часи східноєвропейські землі називали Руссю. У сучасній українській традиції Роксолана входить до переліку найвідоміших жінок давньої та сучасної України.