Біля Ocean Plaza відкрили рух: на місці прориву теплотраси поклали новий асфальт – фото
Протягом двох днів комунальники відновлювали пошкоджену тепломагістраль біля Ocean Plaza в Києві, де ввечері 13 січня виникла надзвичайна ситуація. Працювали цілодобово, тож відкрити рух вдалося вже станом на 23 годину 15 січня.
Про завершення основних ремонтних робіт біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві повідомив Офіційний портал Києва.
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Рух вулицею Антоновича в напрямі бульвару Дружби Народів дійсно відновили – це у фото та відео засвідчили в "Інформаторі".
На дорозі, де стався прорив, поклали новий асфальт / Фото "Інформатора"
Рух вулицею Антоновича в Києві вже відкрито / Фото "Інформатора"
Поруч із цим варто зауважити, що комунальники все ще продовжують усувати локальні провали на дорозі.
У ТРЦ Ocean Plaza про дату відновлення роботи наразі офіційно не повідомляли.
Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: головне
- Прорив тепломережі трапився ввечері 13 січня на вулиці Антоновича поряд з ТРЦ Ocean Plaza.
- Усю вулицю залило окропом, також затопило і перший поверх ТРЦ.
- На місці прориву провалився асфальт, у яму розміром 2 на 2 метри потрапила колесами маршрутка.
- Надзвичайники врятували 13 людей – з маршрутки, тролейбуса й торговельного центру Ocean Plaza.
- Ніхто не загинув, але 7 людей госпіталізували з поверховими опіками.