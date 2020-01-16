Біля Ocean Plaza відкрили рух: на місці прориву теплотраси поклали новий асфальт – фото

Протягом двох днів комунальники відновлювали пошкоджену тепломагістраль біля Ocean Plaza в Києві, де ввечері 13 січня виникла надзвичайна ситуація. Працювали цілодобово, тож відкрити рух вдалося вже станом на 23 годину 15 січня.

Про завершення основних ремонтних робіт біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві повідомив Офіційний портал Києва.

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Рух вулицею Антоновича в напрямі бульвару Дружби Народів дійсно відновили – це у фото та відео засвідчили в "Інформаторі".



На дорозі, де стався прорив, поклали новий асфальт / Фото "Інформатора"



Рух вулицею Антоновича в Києві вже відкрито / Фото "Інформатора"

Поруч із цим варто зауважити, що комунальники все ще продовжують усувати локальні провали на дорозі.



У ТРЦ Ocean Plaza про дату відновлення роботи наразі офіційно не повідомляли.

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