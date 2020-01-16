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      Біля Ocean Plaza відкрили рух: на місці прориву теплотраси поклали новий асфальт – фото

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      На Антоновича в Києві відновили рух / Інформатор

      Протягом двох днів комунальники відновлювали пошкоджену тепломагістраль біля Ocean Plaza в Києві, де ввечері 13 січня виникла надзвичайна ситуація. Працювали цілодобово, тож відкрити рух вдалося вже станом на 23 годину 15 січня.

      Про завершення основних ремонтних робіт біля ТРЦ Ocean Plaza у Києві повідомив Офіційний портал Києва

      До теми: Прориви тепломереж у Києві – все що відомо

      Рух вулицею Антоновича в напрямі бульвару Дружби Народів дійсно відновили – це у фото та відео засвідчили в "Інформаторі". 

      Київ
      На дорозі, де стався прорив, поклали новий асфальт / Фото "Інформатора"

      Київ
      Рух вулицею Антоновича в Києві вже відкрито / Фото "Інформатора"

      Поруч із цим варто зауважити, що комунальники все ще продовжують усувати локальні провали на дорозі.

      У ТРЦ Ocean Plaza про дату відновлення роботи наразі офіційно не повідомляли. 

      Прорив теплотраси біля Ocean Plaza: головне

      • Прорив тепломережі трапився ввечері 13 січня на вулиці Антоновича поряд з ТРЦ Ocean Plaza.
      • Усю вулицю залило окропом, також затопило і перший поверх ТРЦ.
      • На місці прориву провалився асфальт, у яму розміром 2 на 2 метри потрапила колесами маршрутка. 
      • Надзвичайники врятували 13 людей – з маршрутки, тролейбуса й торговельного центру Ocean Plaza.
      • Ніхто не загинув, але 7 людей госпіталізували з поверховими опіками. 
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Прорив теплотраси біля Ocean Plaza Авто Дороги
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