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Біля однієї з українських шкіл, де потруїлися діти, виявили балони із невідомим газом

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Учні шкіл, де відбулися масові отруєння дітей, розповіли подробиці інцидентів
Учні шкіл, де відбулися масові отруєння дітей, розповіли подробиці інцидентів / фото з відкритих джерел

В кущах біля школи №6 Новомосковська Дніпропетровської області, в якій 8 травня так само, як і в Черкасах діти під час лінійки втрачали свідомість, виявили балони із невідомим газом.

Про це у коментарі "Апострофу" повідомили учні школи.

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Коли приїхали журналісти, то директор школи сказав, що в усьому наша вина, що ми не поїли зранку, тому погано було. У підсумку в кущах школи знайшли балони з газом,
– розповідає школярка Аріна Іванова.

Також про поведінку керівництва свого навчального закладу розповіли учні Черкаської школи №8, де відбулося масове отруєння дітей невідомою речовиною.

"Там було дуже страшно. З мого класу втратили свідомість 18 осіб. Мені пощастило, що я стояв у затінку, і зі мною нічого не трапилося", –розповідає учень 8-ї школи Сергій Козоріз.

Інший школяр, який був ведучим лінійки, зазначив, що запитував у вчителів про те, що відбувається. На це йому відповіли, що все гаразд, мовляв, в учнів "стадний інстинкт" – отруїлося всього пару чоловік, а решта просто "прикидаються" – та сказали продовжувати лінійку.

"Завучі та вчителі покликали нашого медбрата. Він почав приводити дітей до тями, але тих, кому було погано, ставало все більше і більше: спочатку двоє, потім вже тринадцять...Тих, хто нормально себе почував, відправили на уроки. А потім буквально через 15 хвилин дали дуже довгий дзвінок і почали евакуювати нас на задній двір школи. Ми всі були там, а швидкі їздили одна за одною, і поліції дуже багато було", – зазначила учениця школи Богдана Миронова. 

Нагадаємо, 8 травня на ранковій лінійці у школі №8 у Черкасах знепритомніли близько 30 дітей. До лікарні із запамороченням та нудотою потрапили 50 дітей і 2 вчителів, проте згодом кількість госпіталізованих зросла до 53 дітей та 4 дорослих. Пізніше стало відомо, що школярі масово почали втрачати свідомість у ще одній школі у місті Новомосковську Дніпропетровської області.

11 школярів черкаської школи опинились в реанімації у стані середньої тяжкості, проте 9 травня дітям покращало і їх перевели до звичайних палат. З понеділка, 14 травня, у черкаській школі №8, де 8 травня на ранковій лінійці знепритомніли близько 30 дітей, відновили навчальний процес.

Теги: Новини України Масове отруєння дітей у Черкасах отруєння Діти Новини Дніпра Новини Черкас
Джерело: 24 Канал
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